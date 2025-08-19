Orden ejecutiva pide que cada individuo vote en persona durante las elecciones presidenciales

COLORADO SPRINGS, COLO. (KTLO)-- El presidente de los Estados Unidos Donald Trump menciono esta semana que el partido republicano esta haciendo todo lo posible para eliminar las boletas electrónicas y las que no enviadas por correo.Él quiere asegurarse que todos voten en persona en una casilla.

Lideres del condado El Paso mencionan que ellos harán lo que la ley requiera. Pero que esto le costaría al condado o al estado uno de los dos más dinero y vendrá de los residentes. Ya que van a necesitar mas papel para imprimir y otros materiales para asegurarse que cada individuo pueda ejercer su voto en persona.