41 árboles eliminados en Pueblo

PUEBLO, Colo. (KTLO)--En Pueblo un grupo de obreros están en su segundo día de trabajo y su meta es cortar 41 árboles al norte de Pueblo.

Los lideres de la ciudad mencionan que esto es necesario para poder comenzar el proceso de repavimentación la mayoría de los árboles están en la calle Saratoga.

A unas cuadras de la autopista 50 cerca de la comunidad Belmont y aunque muchos residentes estén tristes sobre la eliminación de los árboles que les dan sombra. Si mencionan que las carreteras estan bastante feas.

Agregando que las calles no han visto una reparación en alrededor de 30 años.