Noticias Locales

Policía de Pueblo buscando sospechoso en conexión de un tiroteo fatal

Pueblo Police Department
Published 3:12 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO) - Policía de Pueblo están buscando a sospechoso de 20 años que presuntamente fue involucrado en el tiroteo que dejo a una mujer muerta el jueves en la mañana en el vecindario Bessemer.

Uniformados dicen que actualmente están buscando a Alehandro Chacon de 20 años por asesinato en el primer grado.

Datos del Departamento de Policía de Pueblo, a las 3:20 de la mañana uniformados recibieron reportes de disparos en la zona de la calle Spruce.

Cuando uniformados llegaron a la escena, encontraron a una mujer con herida de bala, fue declarada muerta en la escena.

Cualquier persona con información sobre este caso, favor de contactar al Detective Jose Media al 719-553-3296.

Ivette Saucedo

