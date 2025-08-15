Niña de 6 años impactada por vehículo cerca de Red Hill Circle y Rockrimmon

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Oficiales con el Departamento de Bomberos de Colorado Springs (CSFD) dicen que una menor de edad fue impactada por un vehículo el viernes en la mañana.

Según datos de la policía, recibieron la llamada alrededor de las 8:05 de la mañana cerca de Red Hill Circle y la Bulevar Rockrimmon. Uniformados llegaron a la escena a las 8:15 a.m.

Reportes iniciales indican que la niña es de 6 años de edad. Policías dicen que el conductor del auto se quedo en la escena, mientras la menor fue trasladada a un hospital cercano.

Al momento no se sabe la condición de la menor, sin embargo, según reportes de la policía, la menor estaba consiente durante el transporte.

Aunque oficiales dicen que fue trasladada a un hospital cercano luego tuvo que ser trasladada a otro hospital para más tratamiento.