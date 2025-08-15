Hombre enfrenta 84 cargos de crueldad de animal tras rescate de 80 caballos

CONDADO MONTROSE, Colo. (KTLO) - Un hombre del condado Montrose enfrenta 84 cargos de crueldad de animal tras el rescate de 80 caballos y otros animales en su propiedad.

Según oficiales con la Oficina del Alguacil del Condado Montrose (MCSO), Scott Flores de 61 años recibió una citación el 11 de agosto tras una investigación de la condición de los animales en su propiedad.

Mencionan que la investigación comenzó el 31 de mayo, cuando diputados recibieron reportes de un caballo muerto en la propiedad. Dos semanas después recibieron reportes de otro caballo muerto en la propiedad.

El equipo de Control de Animal de MCSO visito la propiedad, hablaron con Flores, y tomaron varias fotos de caballos bajo la custodia de Flores para mandar evidencia al Buró de Protección de Animal (BAP), cual es la división de investigación del Departamento de Agricultura de Colorado.

Investigadores de BAP obtuvieron una orden de registro el 19 de junio, cual dejo a ellos entrar la propiedad para poder documentar las condiciones de los animales. Actualizaron una inspección más extensiva el 3 de julio, esta vez involucraba a tres veterinarios, investigadores del BAP e investigadores de MCSO.

79 caballos, cuatro perros y un borrego fueron removidos de la propiedad, menciona MCSO.

Humane Colorado recibió los caballos y fueron trasladados a Harmony Equine Center en Franktown para que reciban atención medica urgente.