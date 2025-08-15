Dos sospechosos que presuntamente huyeron de la policía varias veces fueron arrestados
COLORADO SPRINGS, Colo (KTLO) - Oficiales con el Departamento de Policía de Colorado Springs (CSPD) dicen que arrestaron a dos sospechosos que presuntamente huyeron de la policía varias veces en las ultimas dos semanas.
Mencionan que el 14 de agosto, la unidad de robo de vehiculos empezo su investigacion cuando un camion 1999 Ford F-250 fue robado, dicen que Gabriel Bales de 31 años y Carrie Schaefer de 41 años estaban utilizando.
Policía dice que ambos pintaron el camión de otro color con aerosol y removieron las calcomanías.
Según CSPD, cuando arrestaron a los dos, descubrieron que Bales estaba bajo libertad condicional por robo de autos, una orden de arresto fue emitida por violación de su libertad condicional.
Ademas uniformados mencionan que supuestamente encontraron metanfetamina y fentanilo en el camión.
Ambos enfrentan cargos de robo de vehículos, tras ser entrevistados uniformados descubrieron que Bales podría ser responsable de otros robos de autos, están esperando confirmación.