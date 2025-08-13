Skip to Content
Noticias Locales

Incrementa el número de choques entre los motociclistas en Colorado Springs

krdo
By
Published 4:06 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Un recordatorio para todos los motociclistas que manejan por la intersección al norte de la bulevar Union y la calle Garmish el recordatorio viene luego de que dos motociclistas perdieran su vida la semana pasada por choches en esa zona. 

Y una vez más el martes en la tarde ocurrió luego de que un hombre fuera impactado en su moto y se cayera de ella él motociclista murió por sus heridas en la escena. 

La persona quien impacto a la víctima si se quedo y hablo con la policía Ellos mencionan que simplemente nunca vio la motocicleta. Nadie a sido arrestado o multado y la investigación sigue su curso.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.