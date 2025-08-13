Incrementa el número de choques entre los motociclistas en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Un recordatorio para todos los motociclistas que manejan por la intersección al norte de la bulevar Union y la calle Garmish el recordatorio viene luego de que dos motociclistas perdieran su vida la semana pasada por choches en esa zona.

Y una vez más el martes en la tarde ocurrió luego de que un hombre fuera impactado en su moto y se cayera de ella él motociclista murió por sus heridas en la escena.

La persona quien impacto a la víctima si se quedo y hablo con la policía Ellos mencionan que simplemente nunca vio la motocicleta. Nadie a sido arrestado o multado y la investigación sigue su curso.