Skip to Content
Noticias Locales

Ahogamiento en el lago Pueblo

krdo
By
Published 4:09 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Un miembro del equipo de parques y la vida silvestre recupero el cuerpo de un hombre quien aparentemente murió por ahogamiento en el lago Pueblo.

 El martes en la tarde fueron alertados por una emergencia no tan lejos de la costa, al lado este del lago. Ellos llegaron rápido pero no pudieron localizar el cuerpo de la víctima hasta una hora después. 

La víctima estaba bajo del agua ellos intentaron los primeros auxilios pero lamentablemente el hombre falleció. Él no estaba utilizando un salva vidas. No tenemos su nombre pero se cree que tenia alrededor de 20 años. 

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.