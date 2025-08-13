PUEBLO, Colo. (KTLO)--Un miembro del equipo de parques y la vida silvestre recupero el cuerpo de un hombre quien aparentemente murió por ahogamiento en el lago Pueblo.

El martes en la tarde fueron alertados por una emergencia no tan lejos de la costa, al lado este del lago. Ellos llegaron rápido pero no pudieron localizar el cuerpo de la víctima hasta una hora después.

La víctima estaba bajo del agua ellos intentaron los primeros auxilios pero lamentablemente el hombre falleció. Él no estaba utilizando un salva vidas. No tenemos su nombre pero se cree que tenia alrededor de 20 años.