Agentes federales asisten con operaciones a lo largo del condado El Paso

CONDADO EL PASO, Colo. (KTLO)— La administración de Control de Drogas a confirmado que están asistiendo en operaciones en el condado El Paso.

Los equipos de Telemundo Sur Colorado fueron a las escenas y vieron a los agentes en las ubicaciones El Ranchito #2 ubicado en la calle Maizeland y el otro ubicado en la calle Airport en El Ranchito original.

Una portavoz con la agencia DEA nos dijo que este no es un caso de inmigración. Ellos mencionan que este caso tiene que ver con los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional.

Sin embargo, una portavoz de ICE después menciono que la division de ERO que es parte del Departamento de Inmigración y Aduanas si estaban en la escena. Ellos mencionan que el Buró de Investigaciones Federales o FBI por sus siglas en inglés y el Servicio de Impuestos Interno también estaban ahí.

Telemundo Sur Colorado aún sigue clarificando los detalles.