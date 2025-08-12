Skip to Content
Votantes tendrán que hacer una decision sobre el incremento de impuestos durante las elecciones en noviembre

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Comenzando en noviembre los residentes de Pueblo tendrán que hacer una decision. En noviembre ellos votaran i quieren o no incrementar el porcentaje de sus impuestos por un por ciento. 

El consejo municipal tomó la decision anoche que ellos estarán haciendo esta pregunta a los votantes durante las elecciones del otoño. El incrementar el impuesto incrementaría los impuestos de un 3.7 por ciento a 4.7 por ciento.

La ordenanza paso 5 a favor y dos en contra. Pueblo no ha incrementado los impuestos desde hace 50 años. Pero los lideres dicen que necesitan para mejorar el presupuesto de la ciudad. Si pasa la ordenanza esto significa que las personas pudieran pagar milles de dólares mas al año. 

