Skip to Content
Noticias Locales

Nuevos requisitos para los beneficios de SNAP

krdo
By
New
Published 3:10 PM

Dos millón de americanos pudieran perder sus beneficios de alimentos conocidos como SNAP. Todo por un nuevo requisito al momento de solicitar la ayuda. 

Según datos del nuevo presupuesto del congreso la nueva ley pide que los padres que pidan el beneficio tengan que trabajar. Incluso pidiéndole a esos padres que posiblemente tengan complicaciones con su salud y no puedan mantener un trabajo que trabajen por lo menos tres meses para poder recibir esos beneficios. 

El cuál ahora requiere que padres con niños menores de los 14 años tengan un trabajo donde por lo menos estén ahí 80 horas al mes. 

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.