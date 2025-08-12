Nuevos requisitos para los beneficios de SNAP

Dos millón de americanos pudieran perder sus beneficios de alimentos conocidos como SNAP. Todo por un nuevo requisito al momento de solicitar la ayuda.

Según datos del nuevo presupuesto del congreso la nueva ley pide que los padres que pidan el beneficio tengan que trabajar. Incluso pidiéndole a esos padres que posiblemente tengan complicaciones con su salud y no puedan mantener un trabajo que trabajen por lo menos tres meses para poder recibir esos beneficios.

El cuál ahora requiere que padres con niños menores de los 14 años tengan un trabajo donde por lo menos estén ahí 80 horas al mes.