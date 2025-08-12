Detienen a hombre por dispositivo explosivo dentro de su vehículo

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Policías de Colorado Springs arrestaron a Anthony López después de presentarle una orden de registro tras encontrar una botella de vidrio con lo que parecía ser un explosivo pegado a ella.

Los policías ubicaron el articulo piro técnico en su auto y después de eso el equipo swat bloqueo parte de la portion de la calle chelton cerca del centro comercial citadel mall.

López, tiene una historia criminal por lo tanto esa fue la razón que los policías ordenaron una orden de registro López ahora enfrenta cargos en su contra.