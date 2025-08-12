Skip to Content
Noticias Locales

Detienen a hombre por dispositivo explosivo dentro de su vehículo

krdo
By
Published 3:45 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Policías de Colorado Springs arrestaron a Anthony López después de presentarle una orden de registro tras encontrar una botella de vidrio con lo que parecía ser un explosivo pegado a ella. 

Los policías ubicaron el articulo piro técnico en su auto y después de eso el equipo swat bloqueo parte de la portion de la calle chelton cerca del centro comercial citadel mall. 

López, tiene una historia criminal por lo tanto esa fue la razón que los policías ordenaron una orden de registro López ahora enfrenta cargos en su contra. 

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.