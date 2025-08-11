Skip to Content
Incendio en Pagosa Springs sigue ardiendo al sur del condado Archuleta

PAGOSA SPRINGS, Colo. (KTLO)-- El gobernador Jared Polis ha declarado un estado de emergencia ahora la guardia nacional esta ayudando con el incendio oak.

Este esta ubicado en el condado Archuleta al sur del estado. El siniestro que sigue quemando y ahora ha forzado evacuaciones a los vecinos en la zona. 150 acres se han quemado y el fuego ha sido catalogado como fuera de control. 


Las personas que han sido evacuadas a la preparatoria Pagosa Springs y los animales se quedaron la noche en el albergue the Humane Society de Pagosa Springs.

