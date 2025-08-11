Evacuaciones reportadas para ambos incendios Elk y Lee

MEEKER, Colo. (KTLO)-- El incendio Lee sigue activo en el condado Rio Blanco al nor oeste de Colorado ha quemada más de 113,000 acres. Este ahora ha sido declarado como el quinto incendio mas grande en el estado.

Oficiales reportan que por lo menos el 7 por ciento del incendio esta contenido. Mientras tanto, el fuego Elk a quemado 15,000 acres y esta contenido un 30 por ciento. Ambas evacuaciones han sido declaradas para los condados de rio blanco y los condados Garfield.