Skip to Content
Noticias Locales

Nueva propuesta ayuda a miembros militares brindándoles alivio con su hipoteca

krdo
By
Published 3:41 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Todos aquellos veteranos que tal vez tienen dificultades en pagar su hipoteca. 

Hay  buenas noticias, porque un programa diseñado para ayudar aquellos miembros activos o veteranos en nuestra comunidad estará regresando a Colorado. 

La meta de este programa es ayudar aquellos que no pueden pagar su mensualidad si usted o alguien que conozca esta en necesidad de este alivio puede ingresar a la página Va.gov.   

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.