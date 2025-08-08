Nueva propuesta ayuda a miembros militares brindándoles alivio con su hipoteca
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Todos aquellos veteranos que tal vez tienen dificultades en pagar su hipoteca.
Hay buenas noticias, porque un programa diseñado para ayudar aquellos miembros activos o veteranos en nuestra comunidad estará regresando a Colorado.
La meta de este programa es ayudar aquellos que no pueden pagar su mensualidad si usted o alguien que conozca esta en necesidad de este alivio puede ingresar a la página Va.gov.