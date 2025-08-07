Proyecto de construcción en la calle Woodmen comienza la próxima semana

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - La próxima semana comienza un proyecto de construcción en la calle Woodmen, en medio de la Bulevar Academy y la interestatal 25.

El proyecto es en dos partes, el primero obreros van a comenzar a reparar el puente, las salidas y entradas que va sobre Academy. El puente fue construido en el 2011 y necesita actualizaciones en el pavimento y cemento. Lideres de la ciudad dicen que esta parte del proyecto se finalizara en alrededor de tres meses.

La segunda parte comienza el próximo mes, donde obreros van a pavimentar otra vez mas la carretera de Woodmen en medio de Olga Wilson Way (a lado de la tienda Sam's Club) y el lado este de la Bulevar Rockrimmon.

Obreros van a trabajar durante la noche y es estimado que se completara en tres a cinco semanas.

Los fondos para pavimentar la carretera es parte del programa 2C, fue primer aprobado por votantes en el 2015 de incrementar el impuesto de ventas, desde entonces fue renovado por la segunda vez el otoño pasado.

Lideres de la ciudad dicen que en el ultimo proyecto de pavimentar este área de carretera obreros utilizaron una mezcla de asfalto y goma de llantas viejas. Dicen aunque este método es utilizado en California y Texas, la altitud y temperaturas frías resulto en deterioro.