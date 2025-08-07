Cinco arrestados en un operativo del DEA en un complejo de apartamentos

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Un portavoz de la Administración de Control de Drogas (DEA) confirmo que agentes actualizaron dos ordenes de registro en el complejo de apartamentos East Village ubicados en la calle Hathaway en Colorado Springs.

El operativo ocurrió este jueves en la mañana, el portavoz menciona que el complejo fue utilizado por miembros de un cartel mexicano para distribuir drogas.

Durante el operativo agentes encontraron una arma de fuego, píldoras de fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína, y una gran cantidad de efectivo.

La agencia confirma que arrestaron a cinco personas que estaban dentro los apartamentos por violaciones migratorias y fueron transferidos a agentes de ICE. El DEA quiere afirmar que están comprometidos a remover individuos quienes ponen a riesgo a la comunidad con drogas fatales.

Noticias Telemundo Sur Colorado se comunico con empleados del complejo de apartamentos aun dicen que no tienen comentario.