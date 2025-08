Pacientes de vida asistida dicen que fueron notificados de salir de la facilidad

CONDADO EL PASO, Colo (KTLO) - Varios residentes del The Palisades at the Broadmoor dicen que fueron notificados que la facilidad esta cortando su relación con Rocky Mountain PACE (Un programa de atención integral para personas mayores).

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.