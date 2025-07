Viajeros recorren más de miles kilómetros para ver el amanecer en Pikes Peak

El acceso a Gateway abrió el viernes a las 4:30 a.m., y volverá a abrir el 1 de agosto a la misma hora. También habrá aperturas especiales el 27 de septiembre a las 5 a.m. y el 13 de octubre a las 5:30 a.m., cuando se realizará una ceremonia de bendición al amanecer a cargo de "Ancianos de la nación tribal" o Tribal Nation Elders, por su nombre en inglés, en honor al Día de los Pueblos Indígenas.

