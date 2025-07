Incendio que inició ayer en el condado de Chaffee ha sido completamente contenido

El incendio destruyó dos casas y las autoridades ya contactaron a los propietarios afectados. Hasta ahora no se reportan personas ni animales heridos o fallecidos, y no se cree que el fuego haya alcanzado tierras públicas, por lo que no se planea evacuar ganado.

