Último esfuerzo a mantener las puertas abiertas de la Academia Preparatoria Chavez Huerta

Si el distrito mantiene su decisión, Chavez Huerta no puede buscar otra organización o distrito para continuar operando. Tuvieran que cerrar sus puertas al fin de junio o abrir el próximo año escolar como escuela privada, algo que oficiales no quieren considerar para no cobrar una matricula a los padres.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.