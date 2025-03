Nueva propuesta pudiera beneficiar a los centros nocturnos y bars en Colorado

La propuesta con el nombre, "The soft closing of alcohol beverage establishments" extendería las horas de servicio para el alcohol de 2 a.m. hasta las 2:30 a.m. esto para licor de malta, vinos, cervezas y bebidas espirituosas.

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.