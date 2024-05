El Centro de Empleo de Pikes Peak va a tener un taller por 3 días

Habrá aproximadamente 80 negocios y tendrá oportunidad de hablar con personas sobre cualquier pregunta que tengan. No necesita cita y es de 9 a.m. hasta las 3 de la tarde en el centro conocido por el nombre The Citizens Service Center al 1675 Garden of the Gods Road

