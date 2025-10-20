Counties with the most pre-war homes in Colorado
Counties with the most pre-war homes in Colorado
Pre-war homes—those built before 1939—are architectural gems. They are sturdy, charming, and often what people are referring to when they look at the prevalent colorless, linear designs of today and lament “they just don’t make them like they used to.”
In some ways, that’s a good thing. Pre-war homes often contained materials we know to be hazardous today, like asbestos and lead. But their signature characteristics, including hardwood floors, nickel accents, ornate crown molding, and high ceilings, are among the features many people look for in a dream home.
Preserving the history of these properties, many of which you’ll find on the National Register of Historic Places, is labor that often extends beyond the scope of an individual homeowner. Depending on where these homes are located, special permission by local historic commissions may be required before renovations can be done in an effort to preserve their historic architectural integrity.
Stacker compiled a list of counties in Colorado with the most pre-war homes using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of homes that were built in 1939 or earlier based on 2023 5-year estimates.
#50. Routt County
– Homes built 1939 or earlier: 5.7% (969 homes)
– Homes built since 2000: 0.6% (94 homes)
– Median year homes built: 1992
– National rank: #2,279
– Total homes built: 16,913
#49. Elbert County
– Homes built 1939 or earlier: 5.8% (593 homes)
– Homes built since 2000: 3.6% (362 homes)
– Median year homes built: 1996
– National rank: #2,253
– Total homes built: 10,193
#48. Boulder County
– Homes built 1939 or earlier: 6.2% (8,784 homes)
– Homes built since 2000: 1.5% (2,081 homes)
– Median year homes built: 1986
– National rank: #2,185
– Total homes built: 142,809
#47. Teller County
– Homes built 1939 or earlier: 6.4% (869 homes)
– Homes built since 2000: 0.6% (75 homes)
– Median year homes built: 1989
– National rank: #2,135
– Total homes built: 13,516
#46. Weld County
– Homes built 1939 or earlier: 6.6% (8,230 homes)
– Homes built since 2000: 3.7% (4,686 homes)
– Median year homes built: 2000
– National rank: #2,112
– Total homes built: 125,033
#45. La Plata County
– Homes built 1939 or earlier: 6.9% (1,972 homes)
– Homes built since 2000: 1.7% (487 homes)
– Median year homes built: 1991
– National rank: #2,053
– Total homes built: 28,613
#44. Garfield County
– Homes built 1939 or earlier: 7.2% (1,778 homes)
– Homes built since 2000: 0.9% (233 homes)
– Median year homes built: 1992
– National rank: #1,998
– Total homes built: 24,640
#43. Montezuma County
– Homes built 1939 or earlier: 7.3% (905 homes)
– Homes built since 2000: 1.7% (209 homes)
– Median year homes built: 1985
– National rank: #1,973
– Total homes built: 12,314
#42. Gunnison County
– Homes built 1939 or earlier: 7.5% (924 homes)
– Homes built since 2000: 1.1% (132 homes)
– Median year homes built: 1988
– National rank: #1,945
– Total homes built: 12,348
#41. Montrose County
– Homes built 1939 or earlier: 7.6% (1,469 homes)
– Homes built since 2000: 1.7% (329 homes)
– Median year homes built: 1991
– National rank: #1,935
– Total homes built: 19,429
#40. Mesa County
– Homes built 1939 or earlier: 7.6% (5,260 homes)
– Homes built since 2000: 1.6% (1,136 homes)
– Median year homes built: 1987
– National rank: #1,923
– Total homes built: 68,861
#39. Moffat County
– Homes built 1939 or earlier: 8.6% (528 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (3 homes)
– Median year homes built: 1977
– National rank: #1,789
– Total homes built: 6,114
#38. Rio Blanco County
– Homes built 1939 or earlier: 9.3% (305 homes)
– Homes built since 2000: 0.5% (15 homes)
– Median year homes built: 1980
– National rank: #1,716
– Total homes built: 3,288
#37. Alamosa County
– Homes built 1939 or earlier: 9.9% (711 homes)
– Homes built since 2000: 0.5% (33 homes)
– Median year homes built: 1984
– National rank: #1,635
– Total homes built: 7,148
#36. Custer County
– Homes built 1939 or earlier: 10.6% (459 homes)
– Homes built since 2000: 1.0% (43 homes)
– Median year homes built: 1990
– National rank: #1,578
– Total homes built: 4,349
#35. Hinsdale County
– Homes built 1939 or earlier: 11.8% (163 homes)
– Homes built since 2000: 0.2% (3 homes)
– Median year homes built: 1983
– National rank: #1,458
– Total homes built: 1,384
#34. Gilpin County
– Homes built 1939 or earlier: 12.0% (445 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
– Median year homes built: 1982
– National rank: #1,445
– Total homes built: 3,706
#33. Ouray County
– Homes built 1939 or earlier: 12.1% (421 homes)
– Homes built since 2000: 0.6% (22 homes)
– Median year homes built: 1994
– National rank: #1,433
– Total homes built: 3,466
#32. Dolores County
– Homes built 1939 or earlier: 12.5% (205 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
– Median year homes built: 1978
– National rank: #1,409
– Total homes built: 1,640
#31. Chaffee County
– Homes built 1939 or earlier: 12.8% (1,452 homes)
– Homes built since 2000: 1.5% (168 homes)
– Median year homes built: 1992
– National rank: #1,380
– Total homes built: 11,315
#30. Saguache County
– Homes built 1939 or earlier: 13.1% (502 homes)
– Homes built since 2000: 0.1% (5 homes)
– Median year homes built: 1986
– National rank: #1,363
– Total homes built: 3,838
#29. Baca County
– Homes built 1939 or earlier: 14.3% (284 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
– Median year homes built: 1968
– National rank: #1,288
– Total homes built: 1,986
#28. Fremont County
– Homes built 1939 or earlier: 15.7% (3,216 homes)
– Homes built since 2000: 0.8% (166 homes)
– Median year homes built: 1980
– National rank: #1,176
– Total homes built: 20,449
#27. Pueblo County
– Homes built 1939 or earlier: 15.8% (11,570 homes)
– Homes built since 2000: 0.8% (576 homes)
– Median year homes built: 1974
– National rank: #1,162
– Total homes built: 73,031
#26. Morgan County
– Homes built 1939 or earlier: 15.9% (1,857 homes)
– Homes built since 2000: 0.9% (105 homes)
– Median year homes built: 1975
– National rank: #1,154
– Total homes built: 11,670
#25. Costilla County
– Homes built 1939 or earlier: 16.0% (386 homes)
– Homes built since 2000: 0.9% (22 homes)
– Median year homes built: 1986
– National rank: #1,147
– Total homes built: 2,418
#24. Mineral County
– Homes built 1939 or earlier: 16.0% (200 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
– Median year homes built: 1986
– National rank: #1,143
– Total homes built: 1,251
#23. Delta County
– Homes built 1939 or earlier: 16.4% (2,443 homes)
– Homes built since 2000: 1.6% (237 homes)
– Median year homes built: 1979
– National rank: #1,127
– Total homes built: 14,931
#22. Denver County
– Homes built 1939 or earlier: 17.2% (60,708 homes)
– Homes built since 2000: 2.3% (7,942 homes)
– Median year homes built: 1974
– National rank: #1,052
– Total homes built: 352,593
#21. Rio Grande County
– Homes built 1939 or earlier: 18.5% (1,216 homes)
– Homes built since 2000: 0.5% (30 homes)
– Median year homes built: 1981
– National rank: #974
– Total homes built: 6,574
#20. Clear Creek County
– Homes built 1939 or earlier: 18.9% (1,089 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
– Median year homes built: 1976
– National rank: #947
– Total homes built: 5,768
#19. Cheyenne County
– Homes built 1939 or earlier: 20.1% (194 homes)
– Homes built since 2000: 0.3% (3 homes)
– Median year homes built: 1969
– National rank: #863
– Total homes built: 965
#18. Prowers County
– Homes built 1939 or earlier: 20.6% (1,126 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
– Median year homes built: 1974
– National rank: #836
– Total homes built: 5,466
#17. Conejos County
– Homes built 1939 or earlier: 21.7% (882 homes)
– Homes built since 2000: 0.1% (6 homes)
– Median year homes built: 1978
– National rank: #768
– Total homes built: 4,058
#16. Kit Carson County
– Homes built 1939 or earlier: 22.1% (758 homes)
– Homes built since 2000: 0.4% (12 homes)
– Median year homes built: 1970
– National rank: #746
– Total homes built: 3,426
#15. Huerfano County
– Homes built 1939 or earlier: 25.2% (1,196 homes)
– Homes built since 2000: 0.5% (22 homes)
– Median year homes built: 1976
– National rank: #596
– Total homes built: 4,750
#14. Jackson County
– Homes built 1939 or earlier: 25.8% (298 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
– Median year homes built: 1977
– National rank: #556
– Total homes built: 1,155
#13. Logan County
– Homes built 1939 or earlier: 26.4% (2,298 homes)
– Homes built since 2000: 0.8% (69 homes)
– Median year homes built: 1962
– National rank: #521
– Total homes built: 8,709
#12. Kiowa County
– Homes built 1939 or earlier: 27.0% (190 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
– Median year homes built: 1961
– National rank: #490
– Total homes built: 704
#11. Yuma County
– Homes built 1939 or earlier: 28.4% (1,229 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
– Median year homes built: 1967
– National rank: #422
– Total homes built: 4,324
#10. Phillips County
– Homes built 1939 or earlier: 28.9% (603 homes)
– Homes built since 2000: 0.5% (10 homes)
– Median year homes built: 1968
– National rank: #396
– Total homes built: 2,085
#9. Otero County
– Homes built 1939 or earlier: 29.4% (2,567 homes)
– Homes built since 2000: 0.2% (18 homes)
– Median year homes built: 1957
– National rank: #375
– Total homes built: 8,725
#8. Lake County
– Homes built 1939 or earlier: 30.2% (1,219 homes)
– Homes built since 2000: 1.1% (45 homes)
– Median year homes built: 1971
– National rank: #340
– Total homes built: 4,033
#7. Bent County
– Homes built 1939 or earlier: 30.4% (657 homes)
– Homes built since 2000: 1.0% (21 homes)
– Median year homes built: 1961
– National rank: #331
– Total homes built: 2,163
#6. Washington County
– Homes built 1939 or earlier: 30.7% (700 homes)
– Homes built since 2000: 1.0% (22 homes)
– Median year homes built: 1960
– National rank: #318
– Total homes built: 2,280
#5. Lincoln County
– Homes built 1939 or earlier: 31.1% (742 homes)
– Homes built since 2000: 0.5% (11 homes)
– Median year homes built: 1969
– National rank: #303
– Total homes built: 2,385
#4. Las Animas County
– Homes built 1939 or earlier: 32.0% (2,600 homes)
– Homes built since 2000: 0.3% (27 homes)
– Median year homes built: 1971
– National rank: #273
– Total homes built: 8,134
#3. Sedgwick County
– Homes built 1939 or earlier: 32.6% (386 homes)
– Homes built since 2000: 0.0% (0 homes)
– Median year homes built: 1953
– National rank: #242
– Total homes built: 1,184
#2. Crowley County
– Homes built 1939 or earlier: 34.3% (527 homes)
– Homes built since 2000: 1.3% (20 homes)
– Median year homes built: 1965
– National rank: #173
– Total homes built: 1,535
#1. San Juan County
– Homes built 1939 or earlier: 36.8% (265 homes)
– Homes built since 2000: 3.6% (26 homes)
– Median year homes built: 1976
– National rank: #115
– Total homes built: 720