Counties with the most veterans in Colorado

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County, which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Colorado using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

#50. Weld County

– Percent of residents that are veterans: 6.0% (13,576 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 261

— Korean War: 982

— Vietnam era: 5,640

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,340

— Gulf War (9/2001 or later): 3,353



#49. La Plata County

– Percent of residents that are veterans: 6.1% (2,739 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 79

— Korean War: 290

— Vietnam era: 1,395

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 620

— Gulf War (9/2001 or later): 355



#48. Adams County

– Percent of residents that are veterans: 6.3% (23,103 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 614

— Korean War: 1,692

— Vietnam era: 8,773

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5,869

— Gulf War (9/2001 or later): 6,155



#47. Larimer County

– Percent of residents that are veterans: 6.5% (18,061 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 654

— Korean War: 1,550

— Vietnam era: 7,553

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,976

— Gulf War (9/2001 or later): 4,328



#46. Phillips County

– Percent of residents that are veterans: 6.7% (210 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 18

— Korean War: 11

— Vietnam era: 113

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 50

— Gulf War (9/2001 or later): 18

#45. Baca County

– Percent of residents that are veterans: 6.7% (188 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 16

— Korean War: 34

— Vietnam era: 90

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 24

— Gulf War (9/2001 or later): 24



#44. Kit Carson County

– Percent of residents that are veterans: 6.8% (383 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 44

— Korean War: 54

— Vietnam era: 199

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 42

— Gulf War (9/2001 or later): 44



#43. Lincoln County

– Percent of residents that are veterans: 6.8% (305 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 6

— Korean War: 28

— Vietnam era: 171

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 54

— Gulf War (9/2001 or later): 46



#42. Prowers County

– Percent of residents that are veterans: 6.9% (615 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 53

— Korean War: 84

— Vietnam era: 201

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 163

— Gulf War (9/2001 or later): 114



#41. Jefferson County

– Percent of residents that are veterans: 7.0% (32,057 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,133

— Korean War: 2,786

— Vietnam era: 14,096

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,727

— Gulf War (9/2001 or later): 7,315

#40. Crowley County

– Percent of residents that are veterans: 7.0% (352 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 7

— Korean War: 37

— Vietnam era: 148

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 111

— Gulf War (9/2001 or later): 49



#39. Bent County

– Percent of residents that are veterans: 7.0% (345 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 16

— Korean War: 21

— Vietnam era: 195

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 72

— Gulf War (9/2001 or later): 41



#38. Conejos County

– Percent of residents that are veterans: 7.1% (423 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 12

— Korean War: 38

— Vietnam era: 214

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 93

— Gulf War (9/2001 or later): 66



#37. Kiowa County

– Percent of residents that are veterans: 7.1% (78 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 4

— Korean War: 4

— Vietnam era: 26

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 33

— Gulf War (9/2001 or later): 11



#36. Cheyenne County

– Percent of residents that are veterans: 7.1% (101 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 10

— Vietnam era: 56

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 16

— Gulf War (9/2001 or later): 19

#35. Broomfield County

– Percent of residents that are veterans: 7.3% (3,783 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 115

— Korean War: 225

— Vietnam era: 1,245

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,116

— Gulf War (9/2001 or later): 1,082



#34. Clear Creek County

– Percent of residents that are veterans: 7.3% (583 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 1

— Vietnam era: 322

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 155

— Gulf War (9/2001 or later): 105



#33. Washington County

– Percent of residents that are veterans: 7.5% (282 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 4

— Korean War: 9

— Vietnam era: 145

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 68

— Gulf War (9/2001 or later): 56



#32. Hinsdale County

– Percent of residents that are veterans: 7.5% (54 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 0

— Vietnam era: 32

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6

— Gulf War (9/2001 or later): 16



#31. Otero County

– Percent of residents that are veterans: 7.5% (1,047 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 37

— Korean War: 92

— Vietnam era: 601

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 220

— Gulf War (9/2001 or later): 97

#30. Arapahoe County

– Percent of residents that are veterans: 7.6% (37,013 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 1,124

— Korean War: 2,141

— Vietnam era: 13,224

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 10,684

— Gulf War (9/2001 or later): 9,840



#29. Saguache County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (397 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 4

— Korean War: 21

— Vietnam era: 266

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 72

— Gulf War (9/2001 or later): 34



#28. Lake County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (490 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 17

— Korean War: 33

— Vietnam era: 191

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 141

— Gulf War (9/2001 or later): 108



#27. Douglas County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (19,460 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 441

— Korean War: 1,101

— Vietnam era: 5,793

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,927

— Gulf War (9/2001 or later): 5,198



#26. Las Animas County

– Percent of residents that are veterans: 8.0% (940 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 26

— Korean War: 75

— Vietnam era: 585

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 121

— Gulf War (9/2001 or later): 133

#25. Montrose County

– Percent of residents that are veterans: 8.3% (2,720 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 110

— Korean War: 298

— Vietnam era: 1,517

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 528

— Gulf War (9/2001 or later): 267



#24. Mesa County

– Percent of residents that are veterans: 8.5% (10,013 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 574

— Korean War: 1,211

— Vietnam era: 4,198

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,208

— Gulf War (9/2001 or later): 1,822



#23. Grand County

– Percent of residents that are veterans: 8.5% (1,075 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 69

— Korean War: 60

— Vietnam era: 700

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 151

— Gulf War (9/2001 or later): 95



#22. Rio Blanco County

– Percent of residents that are veterans: 8.8% (425 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 19

— Korean War: 14

— Vietnam era: 155

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 126

— Gulf War (9/2001 or later): 111



#21. Mineral County

– Percent of residents that are veterans: 8.8% (64 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 5

— Korean War: 0

— Vietnam era: 47

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 12

— Gulf War (9/2001 or later): 0

#20. Dolores County

– Percent of residents that are veterans: 8.8% (128 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 26

— Korean War: 12

— Vietnam era: 70

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 11

— Gulf War (9/2001 or later): 9



#19. Pueblo County

– Percent of residents that are veterans: 9.3% (11,868 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 406

— Korean War: 1,006

— Vietnam era: 5,209

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,732

— Gulf War (9/2001 or later): 2,515



#18. Montezuma County

– Percent of residents that are veterans: 9.3% (1,891 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 74

— Korean War: 258

— Vietnam era: 873

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 365

— Gulf War (9/2001 or later): 321



#17. Logan County

– Percent of residents that are veterans: 9.3% (1,662 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 62

— Korean War: 110

— Vietnam era: 686

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 452

— Gulf War (9/2001 or later): 352



#16. Archuleta County

– Percent of residents that are veterans: 9.6% (1,054 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 13

— Korean War: 24

— Vietnam era: 665

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 159

— Gulf War (9/2001 or later): 193

#15. Jackson County

– Percent of residents that are veterans: 9.7% (104 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 3

— Vietnam era: 56

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 32

— Gulf War (9/2001 or later): 13



#14. Chaffee County

– Percent of residents that are veterans: 9.8% (1,626 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 55

— Korean War: 180

— Vietnam era: 845

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 312

— Gulf War (9/2001 or later): 234



#13. Park County

– Percent of residents that are veterans: 9.9% (1,491 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 82

— Korean War: 114

— Vietnam era: 843

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 296

— Gulf War (9/2001 or later): 156



#12. Elbert County

– Percent of residents that are veterans: 9.9% (1,995 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 42

— Korean War: 118

— Vietnam era: 929

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 585

— Gulf War (9/2001 or later): 321



#11. Sedgwick County

– Percent of residents that are veterans: 10.2% (177 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 13

— Korean War: 19

— Vietnam era: 77

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 41

— Gulf War (9/2001 or later): 27

#10. Costilla County

– Percent of residents that are veterans: 10.5% (322 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 2

— Korean War: 21

— Vietnam era: 165

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 63

— Gulf War (9/2001 or later): 71



#9. Ouray County

– Percent of residents that are veterans: 10.6% (429 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 14

— Korean War: 17

— Vietnam era: 261

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 95

— Gulf War (9/2001 or later): 42



#8. Gilpin County

– Percent of residents that are veterans: 10.7% (557 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 57

— Korean War: 50

— Vietnam era: 275

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 61

— Gulf War (9/2001 or later): 114



#7. Huerfano County

– Percent of residents that are veterans: 10.9% (613 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 54

— Korean War: 48

— Vietnam era: 334

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 89

— Gulf War (9/2001 or later): 88



#6. Delta County

– Percent of residents that are veterans: 11.2% (2,733 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 130

— Korean War: 377

— Vietnam era: 1,483

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 394

— Gulf War (9/2001 or later): 349

#5. San Juan County

– Percent of residents that are veterans: 11.3% (58 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 13

— Vietnam era: 29

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5

— Gulf War (9/2001 or later): 11



#4. Fremont County

– Percent of residents that are veterans: 12.0% (4,778 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 147

— Korean War: 380

— Vietnam era: 2,023

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,134

— Gulf War (9/2001 or later): 1,094



#3. Custer County

– Percent of residents that are veterans: 14.0% (567 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 21

— Korean War: 2

— Vietnam era: 385

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 85

— Gulf War (9/2001 or later): 74



#2. Teller County

– Percent of residents that are veterans: 14.4% (2,908 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 0

— Korean War: 180

— Vietnam era: 1,145

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 969

— Gulf War (9/2001 or later): 614



#1. El Paso County

– Percent of residents that are veterans: 19.1% (95,474 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 948

— Korean War: 3,667

— Vietnam era: 22,835

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 33,303

— Gulf War (9/2001 or later): 34,721

