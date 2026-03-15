It’s Selection Sunday for the NCAA Tournament. Here’s who’s in, who’s out and who’s playing where
By Kyle Feldscher, CNN
(CNN) — It’s Selection Sunday for the NCAA Tournament as March Madness fully descends on the sports world.
Here are the seeds, matchups and locations for the First Four and opening round games of the men’s tournament tipping off later on this week.
East
- No. 1 Duke vs. No. 16 Siena on Thursday in Greenville, South Carolina. Duke is the tournament’s top overall seed.
- No. 8 Ohio State vs. No. 9 TCU on Thursday in Greenville
- No. 5 St. John’s vs. No. 12 Northern Iowa on Friday in San Diego, California
- No. 4 Kansas vs. No. 13 California Baptist University on Friday in San Diego
- No. 6 Louisville vs. No. 11 South Florida on Thursday in Buffalo, New York
- No. 3 Michigan State vs. No. 14 North Dakota State on Thursday in Buffalo
- No. 7 UCLA vs. No. 10 University of Central Florida on Friday in Philadelphia
- No. 2 UConn vs. No. 15 Furman on Friday in Philadelphia
West
- No. 1 Arizona vs. No. 16 Long Island University on Friday in San Diego
- No. 8 Villanova vs. No. 9 Utah State on Friday in San Diego
- No. 5 Wisconsin vs. No. 12 High Point on Friday in Portland, Oregon
- No. 4 Arkansas vs. No. 13 Hawaii on Friday in Portland
- No. 6 BYU vs. No. 11 Texas/North Carolina State on Thursday in Portland. Texas and North Carolina State will play in the First Four on Tuesday in Dayton, Ohio.
- No. 3 Gonzaga vs. No. 14 Kennesaw State on Thursday in Portland
- No. 7 Miami (Florida) vs. No. 10 Missouri on Friday in St. Louis
- No. 2 Purdue vs. No. 15 Queens on Friday in St. Louis
Midwest
- No. 1 Michigan vs. No. 16 University of Maryland, Baltimore County/Howard on Thursday in Buffalo. UMBC and Howard will play in the First Four on Tuesday in Dayton.
- No. 8 Georgia vs. No. 9 Saint Louis on Thursday in Buffalo
- No. 5 Texas Tech vs. No. 12 Akron on Friday in Tampa, Florida
- No. 4 Alabama vs. No. 13 Hofstra on Friday in Tampa
- No. 6 Tennessee vs. No. 11 Miami (Ohio)/SMU on Friday in Philadelphia. Miami and SMU will play in the First Four on Wednesday in Dayton.
- No. 3 Virginia vs. No. 14 Wright State on Friday in Philadelphia
- No. 7 Kentucky vs. No. 10 Santa Clara on Friday in St. Louis
- No. 2 Iowa State vs. No. 15 Tennessee State on Friday in St. Louis
South
- No. 1 Florida vs. No. 16 Prairie View A&M/Lehigh on Friday in Tampa. Prairie View A&M and Lehigh will play in the First Four on Wednesday in Dayton
- No. 8 Clemson vs. No. 9 Iowa on Friday in Tampa
- No. 5 Vanderbilt vs. No. 12 McNeese on Thursday in Oklahoma City
- No. 4 Nebraska vs. No. 13 Troy on Thursday in Oklahoma City
- No. 6 North Carolina vs. No. 11 VCU on Thursday in Greenville
- No. 3 Illinois vs. No. 14 University of Pennsylvania on Thursday in Greenville
- No. 7 Saint Mary’s vs. No. 10 Texas A&M on Thursday in Oklahoma City
- No. 2 Houston vs. No. 15 Idaho on Thursday in Oklahoma City
Last four in, first four out for the men’s bracket
The CBS broadcast revealed on Sunday that the last four teams put into the bracket were North Carolina State, Texas, SMU and Miami (Ohio). The first four teams left out of the bracket were Oklahoma, Auburn, San Diego State and Indiana.
