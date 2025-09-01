September 11 Hijackers Fast Facts
(CNN) — Here is a look at the 19 hijackers of September 11, 2001.
Timeline
September 11, 2001 – Nineteen men hijack four commercial airlines loaded with fuel for cross country flights, to carry out a terrorist attack on the United States orchestrated by al Qaeda leader Osama bin Laden.
– 8:46 a.m. ET (approx.) – American Airlines Flight 11 (traveling from Boston to Los Angeles) strikes the North Tower of the World Trade Center in New York City. The plane is piloted by plot leader Mohamed Atta.
– 9:03 a.m. ET (approx.) – United Airlines Flight 175 (traveling from Boston to Los Angeles) strikes the South Tower of the World Trade Center in New York City. The plane is piloted by hijacker Marwan al Shehhi.
– 9:37 a.m. ET (approx.) – American Airlines Flight 77 (traveling from Dulles, Virginia, to Los Angeles) strikes the Pentagon Building in Washington. The plane is piloted by hijacker Hani Hanjour.
– 10:03 a.m. ET (approx.) – United Airlines Flight 93 (traveling from Newark, New Jersey, to San Francisco) crashes in a field in Shanksville, Pennsylvania. The plane is piloted by hijacker Ziad Jarrah.
Hijackers by Airplane
American Airlines Flight 11
Mohamed Atta – Egypt, tactical leader of 9/11 plot and pilot
Abdul Aziz al Omari – Saudi Arabia
Wail al Shehri – Saudi Arabia
Waleed al Shehri – Saudi Arabia
Satam al Suqami – Saudi Arabia
United Airlines Flight 175
Fayez Banihammad – United Arab Emirates
Ahmed al Ghamdi – Saudi Arabia
Hamza al Ghamdi – Saudi Arabia
Marwan al Shehhi – United Arab Emirates, pilot
Mohand al Shehri – Saudi Arabia
American Airlines Flight 77
Hani Hanjour – Saudi Arabia, pilot
Nawaf al Hazmi – Saudi Arabia
Salem al Hazmi – Saudi Arabia
Khalid al Mihdhar – Saudi Arabia
Majed Moqed – Saudi Arabia
United Airlines Flight 93
Saeed al Ghamdi – Saudi Arabia
Ahmad al Haznawi – Saudi Arabia
Ziad Jarrah – Lebanon, pilot
Ahmed al Nami – Saudi Arabia
Hijackers by Nationality
Egypt
Mohamed Atta
Lebanon
Ziad Jarrah
Saudi Arabia
Ahmed al Ghamdi
Hamza al Ghamdi
Saeed al Ghamdi
Hani Hanjour
Nawaf al Hazmi
Salem al Hazmi
Ahmad al Haznawi
Ahmed al Nami
Khalid al Mihdhar
Majed Moqed
Abdul Aziz al Omari
Mohand al Shehri
Wail al Shehri
Waleed al Shehri
Satam al Suqami
United Arab Emirates
Fayez Banihammad
Marwan al Shehhi
