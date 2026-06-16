Juez federal reprende a ICE por un “ataque público” contra una jueza que la puso “en peligro”

Por Devan Cole, CNN

El principal juez federal de Rhode Island arremetió contra el Gobierno de Trump por emitir injustamente un “ataque público” contra una de sus colegas que “la puso en peligro personal y socavó la confianza pública en los tribunales federales”.

La declaración del martes llega después de que un asesor especial que él designó para investigar una presunta mala conducta de un abogado del Departamento de Justicia concluyera que el abogado había cometido una grave violación ética, pero que no debería enfrentar procedimientos disciplinarios formales.

El juez presidente John McConnell dijo que un asesor especial “encontró pruebas suficientes para concluir” que Kevin Bolan, un abogado de alto rango en la oficina del fiscal federal de EE.UU. en Rhode Island, no había cumplido con su obligación de ser honesto y transparente ante el tribunal cuando deliberadamente ocultó información sobre una orden de arresto por homicidio, de años atrás, contra un migrante. Posteriormente, la jueza de distrito Melissa DuBose ordenó a los funcionarios liberar al inmigrante de la custodia de ICE.

Tras la liberación, ICE publicó un comunicado de prensa sobre el caso que describía a DuBose como una “jueza activista de Biden” que, a sabiendas, dejó en libertad “a un extranjero ilegal criminal violento que es buscado por homicidio en la República Dominicana”.

“Una agencia a la que usted estaba representando, ICE, utilizó este fallo para hacer un ataque público infundado contra la jueza DuBose. ICE sugirió falsamente, en contra del registro verdadero, que cuando la jueza DuBose liberó al peticionario, ella sabía que era buscado en relación con un homicidio en la República Dominicana”, escribió McConnell, quien fue designado por el expresidente Barack Obama, en una carta a Bolan.

“Esta declaración pública falsa de ICE la puso en peligro personal y socavó la confianza pública en los tribunales federales”, escribió McConnell. “Si bien usted no tuvo participación en el comunicado de prensa de ICE, el papel que desempeñó en la cadena de acontecimientos fue un eslabón crítico en una secuencia que condujo a un grave fracaso de la justicia”.

Aseguró que, sin la información sobre la orden por homicidio, la decisión de DuBose de ordenar que el inmigrante fuera liberado bajo fianza fue “apropiada”, pero señaló que el hecho de que el hombre, Bryan Rafael Gomez, aún no haya sido localizado por las autoridades para que pueda ser detenido nuevamente subrayó lo desagradable de la situación.

“Desafortunadamente, las consecuencias que siguieron fueron graves para este tribunal y para el sistema de justicia federal”, escribió McConnell.

La situación en Rhode Island se encuentra entre una serie de tropiezos profesionales de abogados del Departamento de Justicia en los últimos 16 meses que han frustrado a jueces federales que revisan miles de casos derivados del agresivo impulso de deportación del presidente Donald Trump y otras medidas controvertidas que han sido impugnadas en los tribunales.

A principios de este mes, un juez diferente en el Ocean State remitió a varios otros abogados del gobierno a procedimientos disciplinarios después de que su conducta en un caso sobre la investigación de la administración respecto de la prestación de atención de afirmación de género a menores planteara preguntas sobre si estaban actuando de manera indebida ante el tribunal.

En el caso de Gomez, Bolan se disculpó con DuBose por sus acciones y, por lo demás, ha “participado responsablemente” en los casos que ha manejado, dijo el juez jefe.

“Su falta de juicio reflejó una incapacidad de priorizar su deber con el tribunal por encima de las instrucciones de su cliente, pero usted no actuó por ninguna razón engañosa o ilícita”, escribió McConnell.

Pero, añadió más tarde, “Cualquier hallazgo futuro de mala conducta será sancionado duramente”.

La decisión de Bolan de ocultar la información sobre la orden de arresto de años atrás fue en respuesta a una orientación que le dio ICE, según ha dicho. Bolan afirmó que no sabía que la información ya había sido divulgada públicamente por la agencia y que, en cambio, se basó en la afirmación de ICE de que no estaba autorizado a compartirla con el tribunal porque “una razón legítima de aplicación de la ley impedía la divulgación”.

CNN se comunicó con el Departamento de Justicia para solicitar comentarios sobre las conclusiones del asesor especial.

El comunicado de prensa de ICE sobre la jueza ha permanecido en su sitio web a pesar de la súplica de DuBose para que el Gobierno lo retire.

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