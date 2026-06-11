Exactor infantil acusa a Sean “Diddy” Combs de agresión sexual en nueva demanda

Por Elizabeth Wagmeister, CNN

Un exactor infantil acusó a Sean “Diddy” Combs de agredirlo sexualmente en 2007 durante un evento de networking en las colinas de Hollywood.

El denunciante masculino, que permanece en el anonimato, presentó esta semana su demanda contra Combs en California. CNN obtuvo una copia de la demanda.

La demanda es la más reciente en la creciente y continua serie de problemas legales para el magnate musical, quien actualmente se encuentra encarcelado y apelando su condena por cargos federales en Nueva York por dos cargos de transporte con fines de prostitución, por los cuales fue sentenciado a más de cuatro años de prisión. Además, tiene un caso bajo revisión activa por parte de la Oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, según un portavoz de dicha oficina.

En la nueva demanda, se acusa a Combs de guiar al actor infantil a una sala trasera durante un evento de networking, donde le ofreció una bebida alcohólica antes de tocar al menor y luego practicarle sexo oral, según indica la denuncia.

Un representante de Combs negó las nuevas acusaciones.

Según la denuncia, Combs le dijo al actor infantil que “quería hablar con él en privado sobre algunas oportunidades potenciales” y le comentó que sería un “buen candidato para un próximo proyecto”.

“El Sr. Combs niega categóricamente estas acusaciones. Esta demanda describe hechos que supuestamente ocurrieron hace casi 20 años y se basa únicamente en el relato del demandante. Revisaremos cuidadosamente la demanda y responderemos a través del proceso legal correspondiente. Confiamos en que los hechos demostrarán que estas afirmaciones carecen de fundamento”, dijo Juda Engelmayer, portavoz de Combs, a CNN.

Una vez que Combs y el menor estuvieron en una sala trasera, Combs le ofreció su bebida alcohólica e intercambió algunas palabras antes de que “comenzara a frotar” el brazo del menor, según la denuncia. El denunciante masculino le dijo a Combs “que no se sentía cómodo con la forma en que el acusado Combs lo estaba tocando”. Combs intentó que se relajara, de acuerdo con la denuncia.

“Luego, el acusado Combs bajó los pantalones y la ropa interior del demandante y comenzó a manosear los genitales del demandante, mientras Combs se tocaba a sí mismo al mismo tiempo”, indica la demanda. “El acusado Combs entonces practicó copulación oral al menor demandante mientras continuaba tocándose. Luego, el acusado Combs se subió los pantalones y le dijo al demandante que vería qué sucedía a partir de ahí respecto al papel que tenía en mente”.

El acusador presentó su demanda bajo el seudónimo de “John YH Roe”. Se le describe como alguien que inició su “carrera como actor infantil” alrededor de 2004, pero no se proporcionan otros detalles sobre su identidad ni sobre los papeles que obtuvo. No se reveló su edad en ese momento, salvo que, en la época de la supuesta agresión en mayo de 2007, el demandante “era un menor de edad, menor de 18 años”.

El acusador también está demandando a su antigua agencia de talentos, alegando que no lo protegieron adecuadamente siendo menor de edad y que debieron haberle asignado un acompañante adulto en el evento de networking al que lo invitaron.

No es la primera vez que Combs es acusado de agresión sexual por parte de un menor. Ha enfrentado demandas de demandantes que alegan que eran adolescentes en el momento en que supuestamente fueron agredidos, incluyendo a un acusador que afirmó que tenía solo 10 años cuando fue agredido por Combs. Muchos acusadores han dicho que supuestamente fueron agredidos en audiciones u otros eventos de negocios.

Combs ha negado todas las acusaciones en su contra y ha declarado que nunca ha agredido sexualmente a un menor, ni a nadie más.

En declaraciones anteriores, los abogados de Combs dijeron a CNN: “El señor Combs nunca agredió sexualmente ni traficó con nadie: hombre o mujer, adulto o menor”.

Además de las decenas de demandas civiles que enfrenta Combs, la Oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles está revisando actualmente un caso de agresión sexual contra Combs, para determinar si el caso es lo suficientemente sólido como para proceder con la presentación de cargos.

“En el otoño de 2025, el LAPD y el LASD presentaron cada uno una investigación separada de agresión sexual para una víctima ante la Oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles. Estamos revisando el caso”, dijo la semana pasada un portavoz del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, a CNN.

Ese caso surge después de que Jonathan Hay, un publicista musical que habló extensamente con CNN el año pasado, acusara a Combs de masturbarse frente a él en una ocasión en 2020 y de obligarlo a practicarle sexo oral en 2021.

El equipo de Combs no respondió a la solicitud de comentarios de CNN sobre la revisión del caso por parte de la fiscalía en Los Ángeles. Pero desde que Hay presentó su demanda civil contra Combs, los abogados del músico han negado enérgicamente sus acusaciones.

“Como el equipo legal del señor Combs ha declarado repetidamente durante más de un año, él no puede responder a cada acusación sin fundamento en lo que se ha convertido en un circo mediático. Permítanme dejar absolutamente claro que el señor Combs niega categóricamente como falsas y difamatorias todas las afirmaciones de que abusó sexualmente de alguien”, dijo anteriormente Jonathan Davis, abogado civil de Combs, a CNN en un comunicado.

“Saber que la Oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles está revisando activamente mi caso es un momento de profunda validación”, dijo Hay a CNN por correo electrónico esta semana. “Estoy comprometido a asegurarme de que se haga justicia. Aquellos responsables de sus acciones finalmente deben enfrentar las consecuencias que exige la ley”.

CNN también se ha puesto en contacto con el abogado del exactor infantil para obtener más comentarios sobre la demanda presentada esta semana.

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