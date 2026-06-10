El FBI incauta sitios web vinculados a un presunto esquema chino de reclutamiento de funcionarios de EE.UU.

Por Holmes Lybrand, CNN

Las autoridades federales incautaron más de una docena de sitios web que, según afirman, eran utilizados por presuntos agentes chinos para reclutar a exfuncionarios y funcionarios estadounidenses actuales con autorizaciones de seguridad.

De acuerdo con la declaración jurada del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) presentada para justificar las incautaciones, varias personas no identificadas utilizaron los sitios como fachada de falsas “empresas de consultoría” para reclutar a personas en Estados Unidos con el fin de obtener información sensible y posiblemente clasificada a cambio de pagos en dinero.

Los sitios web presuntamente anunciaban puestos como “analistas de asuntos internacionales (remoto)”, analista de defensa, “trabajos para exmilitares”, así como posiciones genéricas de “consultoría”.

La declaración jurada menciona a siete personas no identificadas que fueron reclutadas a través de estos sitios y señala que los reclutadores solicitaron informes sobre diversos temas, incluidos China y las relaciones con Estados Unidos, Irán y la guerra entre Israel y Palestina, mientras insistían en obtener información interna o exclusiva.

El FBI considera que las personas detrás del presunto esquema, todas ubicadas en el extranjero, actuaban “con conocimiento o sin él” en nombre del Gobierno de China. En un comunicado de prensa este miércoles, el Departamento de Justicia señaló que quienes operaban los sitios web “negaron cualquier implicación de un gobierno extranjero”.

Los sitios web habrían sido pagados mediante criptomonedas y bancos extranjeros. No está claro si se compartió material clasificado en algún momento del presunto plan.

“Los conspiradores también han pagado a los distintos reclutas en cuentas ubicadas en Estados Unidos mediante pagos provenientes de cuentas en el extranjero”, señala la declaración jurada.

El FBI afirma que los conspiradores utilizaron suplantación de identidad, fotos y videos generados con inteligencia artificial y “pagos relativamente altos por informes de investigación” en su intento por acceder a información sensible.

El año pasado, un informe del Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS, por sus siglas en inglés) señaló que actores extranjeros estaban intentando reclutar empleados federales y aprovechar los planes de la Administración Trump para despidos masivos en distintas agencias, según informó CNN en ese momento.

Al menos un agente de inteligencia extranjero ordenó a un activo crear un perfil de empresa en LinkedIn y publicar una oferta de trabajo, además de buscar activamente empleados federales que indicaran que estaban “abiertos a trabajar”, según el documento del NCIS revisado por CNN.

Los reclutas objetivos, según el FBI, fueron contactados mediante ofertas de empleo relacionadas con temas de interés para el Gobierno chino en sitios de búsqueda de trabajo como LinkedIn, Upwork y otras plataformas similares.

Los conspiradores habrían copiado información y fotos de empresas reales en el extranjero y las utilizaron en los sitios web fraudulentos, de acuerdo con la declaración jurada.

Uno de los sitios web supuestamente contenía testimonios del elenco ficticio de la película de comedia “Anchorman”, incluidos los personajes Ron Burgundy, interpretado por Will Ferrell, y Brick Tamland, interpretado por Steve Carell.

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