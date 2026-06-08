Las ciudades y estadios donde jugará Ecuador durante el Mundial 2026

Por CNN Español

Ecuador jugará la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos, específicamente en Filadelfia, Kansas City y Nueva Jersey, y deberá recorrer más de 3.700 kilómetros entre sedes durante esa etapa del torneo.

En lo que será su quinta Copa del Mundo, la Tri —que suma 13 partidos en el Mundial, con cinco victorias, dos empates y seis derrotas— integrará el Grupo E junto a Costa de Marfil, Curazao y Alemania. Debutará el 14 de junio contra los africanos en el Lincoln Financial Field, luego enfrentará a los debutantes el 20 de junio en el Arrowhead Stadium y cerrará la fase ante los tetracampeones el 25 de junio en el MetLife Stadium.

Tras la Copa América 2024, el argentino Sebastián Beccacece asumió la dirección técnica y consolidó la principal fortaleza del equipo: su defensa. En la segunda vuelta de las eliminatorias (en la que quedó segundo), Ecuador recibió apenas un gol en nueve partidos y logró resultados destacados. Sin embargo, de cara al Mundial persisten interrogantes sobre su capacidad ofensiva de cara a un grupo que incluirá a Alemania y Costa de Marfil.

🏟️ Estadio Filadelfia – Lincoln Financial Field

📅 14 de junio

Es la casa de los Eagles de la NFL, pero ya sabe de fútbol también, puesto que fue sede de ocho partidos durante el Mundial de Clubes de la FIFA en 2025. Además, ha recibido partidos de la selección de Estados Unidos y la Copa Oro de la Concacaf.

🏟️ Estadio Kansas City – Arrowhead Stadium

📅 20 de junio

El estadio abierto más ruidoso del mundo, según el Record Guinness. Está ubicado en el estado de Missouri y tiene capacidad para 73.000 espectadores, según la FIFA. Es la casa de los Chiefs, el equipo que se ha vuelto la nueva dinastía en la NFL.

🏟️ Estadio Nueva York/Nueva Jersey – MetLife Stadium

📅 25 de junio

Un coloso ubicado en East Rutherford, en el estado de Nueva Jersey. Tiene capacidad para 82.500 espectadores en la Copa del Mundo y fue inaugurado en 2010. Allí juegan con regularidad los Jets y los Giants de la NFL. Recibirá también la gran final del torneo, al igual que lo hizo en la Copa América de 2016 y el Mundial de Clubes de 2025.

En caso de clasificar en primer lugar, en dieciseisavos de final su destino sería el Gillette Stadium de Boston el 29 de junio, mientras que como segundo lugar jugaría en el AT&T Stadium de Dallas el 30 de junio.

En cuanto a los rivales, si la Tri es primera en su grupo, enfrentará a un tercero, mientras que si avanza como segundo podría medirse con Noruega. En caso de clasificar como uno de los mejores terceros, podría tener que medirse ante Brasil, aunque eso depende de cómo quede la clasificación final de la fase de grupos.

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Con información de Juan Alvarado, de CNN.