Grupo de México en el Mundial 2026: rivales, fechas y partidos

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

México está a solo unas horas de hacer su presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde el Tricolor tendrá la responsabilidad de abrir el torneo ante su afición en el renovado Estadio Azteca (renombrado Estadio Ciudad de México para la ocasión), en una edición que marcará un antes y un después en la historia del deporte. Por primera vez, un país será anfitrión de tres Copas del Mundo, aunque en esta ocasión compartiendo la organización con Estados Unidos y Canadá.

Al frente de la selección mexicana está Javier Aguirre, quien también hará historia al dirigir su tercera Copa del Mundo con el Tri tras sus participaciones en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. México llega con buenas sensaciones a la justa mundialista, manteniéndose invicto durante 2026 con un balance de seis victorias y dos empates.

México vs. Sudáfrica – 11 de junio – Estadio Ciudad de México

– 11 de junio – Estadio Ciudad de México México vs. Corea del Sur – 18 de junio – Estadio Guadalajara

– 18 de junio – Estadio Guadalajara República Checa vs. México – 24 de junio – Estadio Ciudad de México

El primer obstáculo en el Grupo A será Sudáfrica. El duelo tendrá un ingrediente especial, ya que revivirá el partido inaugural del Mundial de 2010. Aquella tarde en Johannesburgo, los africanos, como anfitriones, recibieron a México en el encuentro que abrió la competencia, y 16 años después, la historia vuelve a cruzar sus caminos.

Los Bafana Bafana consiguieron su boleto a la Copa del Mundo tras dominar su grupo en las eliminatorias africanas y asegurar la clasificación directa al vencer 3-0 a Rwanda en la última jornada. Para Sudáfrica es el regreso al máximo escenario del fútbol después de una larga ausencia, con la ilusión de superar por primera vez una fase de grupos.

Su principal figura es Lyle Foster, delantero del Burnley inglés, quien es una de las referencias ofensivas más importantes del equipo.

El segundo rival de México será Corea del Sur, que trae recuerdos positivos para el Tricolor, ya que ambas selecciones se enfrentaron en Rusia 2018, con triunfo azteca por 2-1.

Los surcoreanos aseguraron su clasificación al Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Iraq y quedarse con el primer lugar del Grupo B de la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas.

Corea del Sur presenta una generación de futbolistas con experiencia internacional encabezada por Kim Min-jae, defensor del Bayern Munich, y Kang-in Lee, mediocampista del PSG. Sin embargo, la gran referencia sigue siendo Heung-min Son, actual jugador del LAFC de la MLS y una de las máximas figuras asiáticas de todos los tiempos, tras su brillante trayectoria con el Tottenham en la Premier League y también un gran paso por el Bayer Leverkusen de la Bundesliga.

México cerrará su participación en la fase de grupos ante República Checa, una selección que protagonizó una de las historias más destacadas de la clasificación europea. Los checos obtuvieron su pase al Mundial al derrotar a Dinamarca en una dramática tanda de penales por 3-1, luego de empatar 2-2 tras el tiempo reglamentario y la prórroga en la final del repechaje.

La clasificación significó el regreso de República Checa a una Copa del Mundo después de 20 años de ausencia. El conjunto europeo combina experiencia y talento, encabezado por Patrik Schick, delantero del Bayer Leverkusen y uno de los goleadores más peligrosos del fútbol alemán. Su capacidad para definir dentro del área y aparecer en momentos decisivos lo convierte en el hombre a seguir para la defensa mexicana.

México buscará aprovechar su condición de local y confirmar las expectativas en un grupo donde aparece como favorito para terminar primero. Sin embargo, la cuenta pendiente no es pasar la primera ronda (a pesar de que no lo consiguió en Qatar 2022), sino romper la barrera histórica y clasificar por primera vez a unas semifinales de la Copa del Mundo. ¿Lo logrará?

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