John Bolton llega a un acuerdo con la Fiscalía: se declarará culpable de manejo indebido de documentos confidenciales

Por Katelyn Polantz, Kaitlan Collins y Hannah Rabinowitz, CNN

Se espera que John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump y ahora su adversario, se declare culpable por el manejo indebido de documentos clasificados, según tres fuentes familiarizadas con el caso.

Bolton tiene la intención de declararse culpable de un cargo de retención ilegal de documentos confidenciales de seguridad nacional, según una de las fuentes. También ha acordado pagar una multa de más de US$ 2 millones, según otra fuente.

Una condena por un cargo de retención ilegal conlleva una pena de entre 0 y 60 meses de prisión.

El acuerdo con la fiscalía se produce meses después de que el principal opositor de Trump fuera acusado por la fiscalía de Maryland de supuestamente guardar en su casa anotaciones de su diario de la primera Casa Blanca de Trump.

La fiscalía acusó a Bolton de compartir “más de mil páginas de información sobre sus actividades diarias” a través de su cuenta de correo electrónico personal con dos personas no autorizadas, que según CNN son su esposa e hija. La supuesta transmisión de información clasificada no forma parte de los cargos de los que espera que Bolton se declare culpable.

Bolton, quien sirvió un año en la primera administración Trump, fue acusado inicialmente de ocho cargos de transmisión de información de defensa nacional y diez cargos de retención de información de defensa nacional.

La audiencia está programada para el 26 de junio, según consta en el expediente judicial.

Trump llevaba tiempo exigiendo el arresto de Bolton por sus memorias de 2020, que criticaban duramente al presidente, alegando que Bolton debería haber ido a prisión porque el libro contenía información clasificada.

Pero a diferencia de los casos contra otros supuestos enemigos de Trump, como el director del FBI, James Comey, y el caso, ahora desestimado, contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, el caso de Bolton ha mantenido el apoyo de fiscales e investigadores de carrera, según informaron previamente a CNN personas familiarizadas con el asunto.

El primer Departamento de Justicia de Trump abrió investigaciones penales y civiles sobre el libro en 2020, pero se cerraron en menos de un año.

Pero el FBI abrió una nueva investigación sobre Bolton al año siguiente, todavía durante la presidencia de Biden, después de que su correo electrónico fuera pirateado por presuntos hackers iraníes. Los investigadores descubrieron anotaciones a modo de diario que contenían información ultrasecreta de su época como asesor de seguridad nacional.

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