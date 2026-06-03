La Cámara aprueba una resolución sobre poderes de guerra en Irán como reprimenda a Trump

Por Camila DeChalus, CNN

La Cámara aprobó este miércoles una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente Donald Trump en Irán, una reprimenda significativa a Trump y a su manejo del conflicto.

Los demócratas han forzado repetidamente votaciones para limitar los poderes de guerra de Trump tanto en la Cámara como en el Senado, una campaña que ha ido ganando gradualmente más apoyo del Partido Republicano en las últimas semanas.

La medida, conocida como una resolución concurrente, aprobada por la Cámara el miércoles debe ser aprobada por ambas cámaras, pero no iría al presidente para que la firme.

La votación fue de 215 a 208, con los representantes republicanos Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett y Warren Davidson cruzando líneas partidistas para apoyar la resolución.

La resolución fue presentada por el representante demócrata de Nueva York Gregory Meeks, el miembro de mayor rango de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara.

Originalmente, esta votación estaba programada para el 21 de mayo, pero fue cancelada abruptamente por los líderes republicanos justo cuando los republicanos estaban a punto de perder la votación debido a ausencias. En ese momento, Meeks dijo a los periodistas que pensaba que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, había estado retrasando una votación sobre la medida.

“Muchos de mis colegas republicanos están sintiendo la presión en casa cuando miran el costo de los alimentos, el costo de la gasolina”, dijo anteriormente a CNN. “(Johnson) está sintiendo presión. Está tratando de cubrir al presidente. (…) Pero creo que el tiempo en que él podía cubrir al presidente está llegando rápidamente a su fin”.

Antes de la votación del miércoles, Johnson defendió la oposición de algunos legisladores republicanos a restringir los poderes de guerra de Trump en Irán, advirtiendo que podría tener un impacto “muy negativo” en las negociaciones.

“Creo que es una perspectiva muy peligrosa quitarle a la administración y al comandante en jefe ahora mismo la capacidad de negociar. Eso es lo que esto hace. Esto, esto nos debilita, nuestra posición y nuestra influencia en la negociación de la paz en esa situación. La ‘Operación Furia Épica’ ha concluido”, dijo a CNN el miércoles.

Johnson afirmó que todos los objetivos de Estados Unidos en Irán estaban “bien definidos” y “logrados”, a pesar de que algunos legisladores, incluidos republicanos, expresaron interés en recibir más información de la administración.

“El presidente está ahora en el proceso de, de concluir un acuerdo de paz, y tenemos que permitirle el margen para hacerlo, y creo que una resolución sobre poderes de guerra en este momento es muy inoportuna, y algo muy, muy negativo y peligroso para el país”, dijo.

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