El médico de Trump le recomienda que baje de peso y haga más ejercicio, pero afirma que goza de “excelente salud”

Por Donald Judd, CNN

La Casa Blanca dio a conocer a última hora del viernes los resultados del examen físico que le realizaron al presidente Donald Trump en mayo y compartió un informe de su médico en el que le recomendaba perder peso y hacer más ejercicio, al tiempo que señalaba que gozaba de excelente salud.

“El presidente Trump se mantiene en excelente estado de salud, demostrando una sólida función cardíaca, pulmonar, neurológica y física en general”, escribió el Dr. Sean Barbabella, médico de la Casa Blanca, en una carta. “Su desempeño cognitivo y físico es excelente. Está plenamente capacitado para desempeñar todas las funciones de Comandante en Jefe y Jefe de Estado”.

Barbabella apuntó: “Durante el examen se brindó asesoramiento preventivo, que incluyó orientación sobre la dieta, la recomendación de tomar una aspirina de baja dosis, aumentar la actividad física y continuar perdiendo peso”.

El médico señaló que el presidente mide 1,90 metros de altura y pesa 108 kilos.

En su examen físico del pasado mes de abril, Trump pesaba 224 libras.

Su visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el martes marcó la tercera vez que visita las instalaciones para un examen médico desde que se convirtió el año pasado en el presidente de mayor edad jamás investido.

Antes de la visita, la Casa Blanca declaró que el chequeo incluiría “evaluaciones dentales y médicas anuales de rutina”, a pesar de que ya había visitado a un dentista en Florida dos veces este año.

Inmediatamente después de la visita, Trump ofreció escasos detalles sobre Truth Social, escribiendo: “Todo salió PERFECTAMENTE”.

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, las dolencias visibles y las especulaciones sobre su salud han llevado a la Casa Blanca a revelar nuevos detalles sobre el estado físico del presidente.

La Casa Blanca afirmó que la hinchazón en sus piernas y tobillos, que se reveló el verano pasado, era consecuencia de una insuficiencia venosa crónica, una afección en la que las válvulas dentro de ciertas venas no funcionan correctamente, lo que puede provocar que la sangre se acumule en ellas.

Trump intentó usar medias de compresión, pero le resultaron incómodas.

En la carta del viernes, el médico del presidente escribió que, durante el examen físico del martes, “se observó una ligera hinchazón en la parte inferior de las piernas, con una mejoría respecto al año pasado”.

Durante su segundo mandato, el presidente también ha desarrollado hematomas notables en las manos, que la Casa Blanca ha atribuido a los frecuentes apretones de manos y ha intentado disimular con corrector en las fotografías.

Según el informe médico, Trump también se sometió a un “examen neurológico completo”, que mostró “estado mental normal, nervios craneales intactos, fuerza motora, sensibilidad, reflejos, marcha y equilibrio normales”.

En cuanto a la salud cardíaca de Trump, el médico dijo: “El análisis del electrocardiograma (ECG) mejorado con IA estimó que su edad cardíaca… es aproximadamente 14 años menor que su edad cronológica”.

La carta de Barbabella señalaba que Trump toma aspirina, pero no especificaba la dosis. Cuando se usa con fines preventivos, los médicos suelen recomendar tomar 81 miligramos de aspirina al día, pero Trump declaró al Wall Street Journal en enero que toma 325 miligramos, una dosis que puede aumentar el riesgo de hemorragia.

“Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre, y no quiero que la sangre espesa circule por mi corazón”, declaró Trump al WSJ. “Quiero que la sangre fluya fluida por mi corazón. … Prefieren que tome la más pequeña. Tomo la más grande, pero lo he hecho durante años, y lo que sí provoca es hematomas”.

Trump volvió a someterse a la Evaluación Cognitiva de Montreal, una prueba de detección de 10 minutos que se utiliza para detectar deterioro cognitivo leve y demencia en etapa temprana. El médico dijo que el presidente obtuvo una puntuación de 30 sobre 30.

Esta noticia ha sido actualizada con detalles adicionales.

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