Protestas, gas pimienta y denuncias de abusos: la crisis en una instalación del ICE en Nueva Jersey

Por Cheri Mossburg, Gloria Pazmino, David Williams y Holly Yan, CNN

Una discreta zona industrial en las afueras de Newark, Nueva Jersey, se ha convertido en un foco de debate esta semana, ya que día tras día, manifestantes se enfrentan a agentes federales frente a un centro de detención de ICE, mientras que legisladores exigen inspecciones y supervisión.

Las manifestaciones se producen en medio de la controvertida ofensiva migratoria del Gobierno de Trump, esta vez centrada en las condiciones de vida en Delaney Hall, una instalación privada de 1.000 camas que pronto tendrá una “zona de protesta” designada en el exterior.

Esta es la disputa actual en Delaney Hall:

Los detenidos han denunciado durante meses condiciones inhumanas en Delaney Hall. Pero las tensiones se intensificaron durante el fin de semana del Día de los Caídos, cuando cientos de detenidos iniciaron una huelga de hambre para protestar por la comida en mal estado y las condiciones deplorables, informaron algunos de sus abogados.

“Las condiciones son brutales”, dijo Selenia Destefani, abogada gerente y CEO de Nova Law Group, que representa a personas en la instalación. “La gente simplemente duerme en el suelo: habitaciones hacinadas, duchas frías, nada de comida, un frío extremo en las celdas sin mantas”.

El DHS ofreció una visión diferente de lo que ocurre dentro de Delaney Hall. “Ningún infractor de la ley en la historia de la civilización humana ha sido tratado mejor que los inmigrantes indocumentados. Se les proporcionan tres comidas al día, atención médica y se les garantiza el debido proceso”, afirmó la subsecretaria interina, Lauren Bis, este viernes, refutando los informes sobre una huelga de hambre.

Los detenidos con afecciones médicas como cáncer y diabetes no pueden acceder a atención médica, dijo Alex Minogue, otro abogado de Nova Law Group.

El DHS también “proporciona atención médica integral desde el momento en que un extranjero entra en custodia del ICE”, incluidos “servicios médicos, dentales y de salud mental según disponibilidad, y acceso a citas médicas y atención de emergencia las 24 horas”, indicó la agencia.

Así se ha visto esta semana la instalación, situada en una arteria muy transitada y llena de vehículos comerciales de gran tamaño.

Algunos funcionarios electos, incluida la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, intentaron ver por sí mismos las condiciones dentro de Delaney Hall durante el fin de semana festivo, pero inicialmente se les negó la entrada, declararon. Desde entonces, a varios funcionarios se les permitió el acceso a la instalación.

El senador demócrata de Nueva Jersey, Andy Kim, habló con los detenidos dentro del Delaney Hall el lunes. Al salir de las instalaciones, el legislador afirmó que se encontró en un enfrentamiento entre agentes y manifestantes. Aunque Kim dijo que intentó calmar los ánimos y tranquilizar a ambas partes, resultó brevemente incapacitado por el gas pimienta.

La afluencia de manifestantes y políticos ha subido y bajado fuera del edificio rodeado de alambre de púas, con multitudes que aumentan a cientos y se reducen a un puñado.

Varios legisladores recibieron llamadas el jueves sobre presunta violencia contra detenidos dentro de la instalación, que supuestamente incluyó gas pimienta y fuerza física.

﻿El DHS declaró: “El personal respondió a una pelea entre detenidos en Delaney Hall. De acuerdo con las políticas establecidas por ICE y su capacitación, el personal utilizó la fuerza mínima necesaria para calmar la situación de forma segura. Tras el incidente, todos los detenidos afectados fueron evaluados de inmediato por personal médico en el lugar y se confirmó que no presentaban lesiones graves”.

Afuera, el enfrentamiento entre manifestantes y agentes federales volvió a tornarse violento.

“La gobernadora Sherrill se negó a permitir que la policía estatal ayudara a nuestros funcionarios”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en una publicación en redes sociales.

La oficina de la gobernadora Sherrill declinó hacer comentarios sobre la declaración de Mullin.

La mañana de este viernes, trabajadores de GEO Group —que opera Delaney Hall— pintaron líneas amarillas en la acera y colocaron letreros de “propiedad privada” y “prohibido el paso” fuera de los principales puntos de entrada de la instalación, donde los manifestantes se reunieron durante días. También llegó un camión de telecomunicaciones, y se vio a un trabajador instalando cámaras de vigilancia.

Más tarde, el gobernador anunció que la Policía Estatal de Nueva Jersey reemplazaría a ICE para establecer una “zona de protesta pacífica y protegida” fuera de Delaney Hall.

El DHS dijo a CNN que el anuncio del estado es “una victoria para la ley y el orden”, al tiempo que redobló su postura sobre su declaración anterior de que el gobernador se había negado a permitir que la policía estatal ayudara a los agentes de ICE en las protestas.

Mullin, en un comunicado el viernes, agradeció al gobernador por “permitir ahora que la Policía Estatal de Nueva Jersey coopere con nosotros”.

Mientras el DHS sigue rechazando las acusaciones de condiciones de vida inhumanas, el Departamento de Salud de Nueva Jersey intentó inspeccionar la instalación “para realizar una inspección de salud pública y seguridad alimentaria en respuesta a informes y quejas sobre las condiciones en la instalación”.

“A nuestro equipo se le negó la posibilidad de realizar una inspección completa de las instalaciones y solo se le permitió realizar una inspección del servicio de alimentos”, declaró el departamento a CNN este viernes.

Dependiendo de cómo continúen las protestas, el DHS indicó que está considerando retirar a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de sus funciones en el Aeropuerto de Newark para que ayuden a los agentes fuera del Delaney Hall, una medida que podría provocar retrasos en los vuelos.

Está prevista una manifestación de “Apoyo al ICE” para el sábado frente a las instalaciones.

“Estas imágenes — lo que pasó — sinceramente se sintió muy familiar porque lo hemos visto en internet. Lo hemos visto en la televisión. Verlo en persona es surrealista”, dijo Kim. “Pero lo que vemos es, por desgracia, la normalización de esta violencia en Estados Unidos”.

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Con información de Taylor Romine, Sarah Boxer, Chris Boyette y Sarah Dewberry de CNN.