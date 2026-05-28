Un dron impacta un bloque de apartamentos en Rumania, miembro de la OTAN, durante ataque ruso contra puerto ucraniano cercano

Por Kathleen Magramo, CNN

Un dron hirió a dos personas tras estrellarse contra un edificio de apartamentos en Rumania y explotar, al mismo tiempo que Rusia lanzaba un ataque contra una ciudad ucraniana cercana, informó este viernes el Ministerio de Defensa rumano.

“Durante la noche del 28 al 29 de mayo, la Federación Rusa reanudó los ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumania”, declaró el Ministerio de Defensa rumano.

Según Antena 3, filial de CNN, el dron impactó contra el tejado de un edificio en Galați, cerca de la frontera con Ucrania.

Galati se encuentra en la frontera con Ucrania, en el extremo sureste de Rumania. Justo al otro lado de la frontera está Izmail, sede del puerto ucraniano más grande del río Danubio y objetivo frecuente de ataques rusos.

Casi al mismo tiempo que el dron se estrellaba contra el apartamento en Galati, las autoridades ucranianas informaron que la zona del puerto de Izmail había sido atacada con drones rusos.

Rumania es miembro tanto de la OTAN como de la Unión Europea.

Los miembros de la OTAN se han visto obligados a responder cada vez con mayor frecuencia a los drones y misiles rusos que han entrado en su espacio aéreo o han caído en su territorio, lo que ha incrementado las tensiones con Moscú.

Según Reuters, drones rusos han violado el espacio aéreo rumano 28 veces desde que Moscú comenzó a atacar los puertos de Ucrania al otro lado del río Danubio, informó el viernes el Ministerio de Defensa de Rumania.

En septiembre de 2025, Rumania condenó las “acciones irresponsables” de Moscú tras alegar que un dron ruso violó el espacio aéreo rumano durante un ataque contra la vecina Ucrania, lo que provocó que Bucarest desplegara aviones de combate.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

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