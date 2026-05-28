Todos los villanos en “Spider-Noir”, la serie con Nicolas Cage como superhéroe

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Prime Video estrenó el miércoles la serie “Spider-Noir”, una versión alternativa del Hombre Araña de Marvel en la Nueva York de 1930 con Nicolas Cage como protagonista.

Cage interpreta en la serie al detective privado Ben Reilly, quien en el pasado combatía el crimen como el superhéroe llamado The Spider, con poderes idénticos a los del Hombre Araña. Si les suena familiar, se debe a que Cage aportó la voz a este personaje en la película animada “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018).

Lo curioso es que esta versión del Hombre Araña proviene de las historietas; en particular, de “Spider-Man Noir”, publicada originalmente por Marvel en febrero de 2009 como parte del universo Marvel Noir, que reinterpretaba a Peter Parker como un superhéroe durante la Gran Depresión de la década de 1930, con un estilo visual que evocaba las películas del llamado cine negro, con detectives y gángsters.

Este es un Hombre Araña —cocreado por los guionistas David Hine y Fabrice Sapolsky— que no duda en usar la fuerza bruta y letal para vencer a los villanos; e incluso en unas historias hasta combate a las fuerzas de la Alemania nazi antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial en 1941.

Esta versión de Spider-Man pertenece a una realidad alternativa y, por lo tanto, representa una curiosidad y no desplaza para nada a la historia original del Peter Parker adolescente creada por Stan Lee y el dibujante Steve Ditko en 1962. En el Universo CInematográfico Marvel, Peter Parker es actualmente interpretado por Tom Holland, con su nueva película, “Spider-Man: Brand New Day”, prevista para estrenarse en cines este 31 de julio.

En “Spider-Noir”, creada por Oren Uziel para Prime Video, Peter Parker no aparece por ningún lado. Ahora el protagonista es un curtido detective privado llamado Ben Reilly (Cage), quien colgó su antifaz del superhéroe The Spider años atrás, luego de que su novia muriera en un accidente y él no pudiera rescatarla. Nueva York, sin un justiciero que la proteja, ha sucumbido al poder de Silvermane (Brendan Gleeson), el jefe de la organización criminal más poderosa de la ciudad. Reilly aprovecha su sexto sentido arácnido para presentir una situación de peligro y, en un caso extremo, lanza telarañas para ascender edificios y librarse de contrincantes.

Además de Cage y Gleeson, el reparto incluye a a la actriz mexicana Karen Rodriguez, como Janet Ruiz, la secretaria de Reilly; Li Jun Li (“Sinners”), quien vivió de pequeña en Colombia, quien encarna a la cantante Cat Hardy, la “femme fatale” de la historia; y Lamorne Morris, como el periodista Robbie Robertson. Además, participan Jack Huston, Abraham Popoola, Andrew Lewis Caldwell, Lukas Haas y Michael Kostoff, entre otros.

Prime Video permite ver “Spider-Noir” a color y en en blanco y negro, versión que se asocia al género film-noir de películas, populares en la década de 1940.

A continuación detallamos quiénes son los villanos en “Spider-Noir” y cuáles son sus conexiones con otros rivales del Hombre Araña en los cómics.

El principal villano de la serie es Finbar “Finn” Byrne, conocido con el apodo de Silvermane. Es el jefe de la mafia irlandesa y ha sido el objeto de varios intentos de homicidio. Controla toda la actividad criminal de Nueva York y tiene en su bolsillo a policías y jueces.

En los cómics de Marvel Silvermane es representado como un jefe de la mafia siciliana con el nombre de Silvio Manfredi, obsesionado con intentar extender su vida a través de medios sobrenaturales.

De todos los villanos de “Spider-Noir” el más conocido es Sandman, pues ha aparecido en películas, videojuegos y series animadas. En la serie se llama Flint Marko y tiene el poder de transformar su cuerpo en una masa de arena. Lo interpreta Jack Huston (memorable en “Boardwalk Empire”). En la historia, trabaja para Silvermane y está secretamente enamoadp de la cantante Cat Hardy.

El personaje de Lonnie Lincoln (Abraham Popoola) es conocido en la serie como Tombstone, otro villano originario de los cómics. En las historietas es albino, pero sus poderes son los mismos: posee una piel que lo hace invulnerable y tiene una fuerza extraordinaria. Lamentablemente, esta condición lo está matando lentamente. Eventualmente, acepta trabajar para Silvermane.

El actor Andrew Lewis Caldwell interpreta a Dirk Leyden, conocido en la serie como Megawatt, quien puede generar electricidad y usarla como un arma contra otros. También trabaja como un sicario para Silvermane.

En la mitología de la serie, estos villanos adquieron sus súper poderes tras ser expuestos a experimentos genéticos a manos de militares alemanes cuando fueron prisioneros de guerra durante la Primera Guerra Mundial.

Los ocho episodios de la temporada 1 de “Spider-Noir” se estrenaron este miércoles en Prime Video.

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