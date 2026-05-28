Los republicanos van ganando la guerra de redistribución de distritos con 10 escaños de ventaja sobre los demócratas

Por Fredreka Schouten, CNN

La batalla que se libra de costa a costa para obtener ventaja en las elecciones de noviembre mediante la manipulación partidista de los distritos electorales está llegando a su fin, y los republicanos están a punto de terminar con hasta 10 escaños de ventaja sobre los demócratas solo gracias a la redistribución de distritos.

El Partido Republicano inició la contienda el año pasado en Texas, modificando los límites de los distritos electorales de la Cámara de Representantes con la esperanza de mejorar sus posibilidades de sobrevivir a una posible victoria demócrata este otoño, a lo que los demócratas respondieron.

La trascendental decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos el mes pasado, que debilitó uno de los pilares restantes de la Ley de Derechos Electorales de 1965, impulsó aún más los esfuerzos de redistribución de distritos en todo el Sur.

El fallo llevó a varios estados controlados por los republicanos a cambiar las fechas de las elecciones y eliminar distritos con una importante población afroamericana.

Estas medidas podrían ser una gran ventaja para proteger la escasa mayoría del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Pero, independientemente del resultado en noviembre, la batalla por la redistribución de distritos electorales a mitad de década probablemente haya alterado la política estadounidense de forma permanente, alimentando un creciente interés por rediseñar los distritos para obtener ventajas partidistas en cada ciclo electoral, en lugar de cada década después del censo, como es tradicional.

“No existe la normalidad”, afirmó Justin Levitt, profesor de la facultad de derecho de Loyola Marymount y director del sitio web “All About Redistricting”.

Señaló que la serie de fallos del Tribunal Supremo relacionados con las elecciones en los últimos años, incluyendo una opinión de 2019 que declaraba que los tribunales federales no podían controlar la manipulación de distritos electorales con fines partidistas, contribuyeron a allanar el camino para las acciones extremas que ahora se están imponiendo.

“El Tribunal Supremo ha anunciado, en efecto, que los adultos se han marchado”, comentó. “Lo que ves es lo que obtienes cuando premias el mal comportamiento, que es mucho más mal comportamiento”.

Con las primarias ya en marcha en todo el país, ambos partidos se han quedado sin terrenos electorales donde librar nuevas batallas por la redistribución de distritos este año. Sin embargo, se están preparando para una manipulación electoral aún más agresiva en el ciclo electoral de 2028.

Aquí les mostramos en qué punto se encuentra la batalla por la redistribución de distritos:

Los republicanos tienen una escasa mayoría en la Cámara de Representantes de EE.UU., 218-212, incluyendo al recién independizado representante de California, Kevin Kiley, quien aún se une al grupo parlamentario republicano a pesar de haber abandonado el partido en medio de una reñida contienda por la reelección tras la redistribución de distritos.

Los conservadores enfrentan un camino difícil para mantener su control de la Cámara después de las elecciones de noviembre, dado que el partido del presidente generalmente pierde poder en las elecciones de mitad de mandato.

Ante este panorama histórico, los republicanos de Texas iniciaron la campaña de redistribución de distritos electorales a mediados de la década el año pasado, a instancias del presidente Donald Trump.

Aproximadamente diez meses después, los republicanos han modificado los límites de los distritos en seis estados, afectando a catorce distritos controlados por los demócratas.

La legislatura de Louisiana, controlada por el Partido Republicano, sigue trabajando en un mapa electoral que apunta a un distrito demócrata, pero se espera que obtenga la aprobación de los legisladores y del gobernador republicano Jeff Landry.

Landry tomó la medida extraordinaria de posponer las elecciones primarias estatales para la Cámara de Representantes en respuesta al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que anuló el mapa electoral estatal para el Congreso.

Los funcionarios republicanos de Alabama también modificaron su calendario electoral, fijando una nueva elección primaria especial para cuatro escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para el 11 de agosto, en su intento por derrotar a uno de los dos demócratas de la delegación estatal de siete miembros en la Cámara.

(Un fallo judicial del martes bloqueó el nuevo mapa de Alabama. Pero los funcionarios estatales han presentado una apelación de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pidiendo a los magistrados que les deje retomar su plan).

Si los republicanos tienen éxito tanto en Louisiana como en Alabama, acabarían con 10 escaños más que favorecen a su partido gracias a la redistribución de distritos, en comparación con los que han conseguido los demócratas.

A pesar de su ventaja en las batallas por la manipulación de distritos electorales, la redistribución por sí sola podría no salvar la escasa mayoría republicana en la Cámara de Representantes.

El índice de aprobación de Trump, según la encuesta de CNN, se sitúa en tan solo el 36 %, uno de los más bajos de su carrera, lo que agrava las dificultades que enfrenta su partido.

“Los republicanos han sumado unos 10 escaños que habrán desplazado aún más el distrito central hacia la derecha”, declaró Adam Kincaid, presidente del National Republican Redistricting Trust, un actor clave en la redistribución de distritos electorales de este ciclo. “Sin duda, esto ayudará a mantener la mayoría en otoño”.

El encuestador republicano Patrick Ruffini afirmó que la iniciativa de redistribución de distritos ha demostrado ser valiosa, ya que ha ayudado a reducir el número de distritos competitivos que el Partido Republicano debe defender con ahínco en noviembre.

“Aunque los demócratas sigan siendo los favoritos para ganar”, indicó, “el margen de escaños será muy estrecho”.

Algunos republicanos a nivel estatal se han resistido a la presión nacional para cambiar sus límites electorales.

El martes, al comenzar la votación anticipada en las elecciones primarias del estado, el Senado estatal, controlado por el Partido Republicano en Carolina del Sur, un estado tradicionalmente republicano, desafió a Trump y se negó a aprobar un mapa que habría tenido en el punto de mira al único demócrata de la delegación estatal, el representante Jim Clyburn, con 17 mandatos a sus espaldas y una figura influyente en la política nacional.

Algunos legisladores republicanos señalarón que ya era demasiado tarde para actuar, dado que más de 25.000 habitantes de Carolina del Sur ya habían emitido su voto esa mañana.

“Ni mi conciencia ni el sentido común me permitirán detener unas elecciones que ya han comenzado”, declaró el senador estatal republicano Richard Cash, retractándose de su apoyo anterior al plan.

Sin embargo, la resistencia entre algunos republicanos de Carolina del Sur se había estado gestando durante semanas.

En un apasionado discurso pronunciado a principios de este mes, el líder de la mayoría republicana en el Senado estatal, Shane Massey, advirtió que buscar una victoria aplastante del Partido Republicano en los siete escaños del estado pondría en riesgo a los legisladores republicanos en funciones al sumar demasiados votantes demócratas a sus distritos.

Massey, quien afirmó haber recibido llamadas de Trump solicitando un nuevo mapa electoral, también argumentó que era beneficioso para Carolina del Sur contar con al menos un demócrata en Washington.

“Sin importar quién sea el presidente, sin importar quién esté al mando, tiene que haber alguien en Carolina del Sur que pueda hacer una llamada y alguien en la Casa Blanca la contestará”, señaló.

La saga en Carolina del Sur se hizo eco del dramático desenlace del año pasado en Indiana, donde los republicanos en el Senado estatal rechazaron las exigencias de Trump de crear dos escaños más en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que fueran favorables al Partido Republicano.

El presidente se tomó la revancha en las primarias republicanas de este mes, derrotando a cinco senadores estatales de Indiana que lo desafiaron.

Pero cualquier venganza que los republicanos de Washington busquen contra quienes se rebelaron en el Senado de Carolina del Sur podría tener que ser servida fría. Los senadores de Carolina del Sur no se presentan a la reelección hasta 2028.

En general, la redistribución de distritos electorales solo ha dado como resultado seis escaños más favorables a los demócratas.

Pero no es por falta de intentarlo.

En respuesta a lo ocurrido en Texas, los demócratas de California persuadieron a los votantes para que dejaran de lado un proceso independiente de redistribución de distritos y aprobaran un mapa con cinco distritos adicionales favorables al Partido Demócrata.

Mientras tanto, un fallo judicial en Utah allanó el camino para la creación de un distrito favorable al Partido Demócrata en Salt Lake City.

Pero el arduo y multimillonario esfuerzo del partido para ganar escaños en Virginia fracasó.

A principios de este año, los votantes respaldaron una iniciativa destinada a ayudar a los demócratas a ganar cuatro escaños adicionales en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en ese estado, pero el Tribunal Supremo estatal la bloqueó.

Sin embargo, Elaine Kamarck, investigadora principal de la Brookings Institution y miembro veterana del Comité Nacional Demócrata, sostiene que los republicanos pueden haberse extralimitado en su campaña de redistribución de distritos en algunos lugares, como en los distritos con una gran población latina de Texas.

Trump “obtuvo buenos resultados entre los hispanos en 2024”, pero eso fue antes de las agresivas medidas de deportación de su administración, afirmó. “Las encuestas muestran que los hispanos ya no sienten entusiasmo por Trump”.

Aunque se agota el tiempo para tomar nuevas medidas que puedan afectar a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, ambos partidos se preparan para actuar con decisión en materia de mapas electorales que darán forma a las futuras elecciones.

El próximo mes, los republicanos de Georgia celebrarán una sesión legislativa para buscar escaños adicionales en la Cámara de Representantes en las elecciones de 2028.

En Misisipi, el gobernador republicano Tate Reeves se ha comprometido a atacar al único demócrata del estado, el representante Bennie Thompson.

Thompson, quien ha servido durante más de tres décadas en la Cámara de Representantes, acaparó la atención nacional y la enemistad de Trump como presidente de la Comisión especial de la Cámara que investigó el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos.

Los demócratas también planean su propia ofensiva relámpago, aunque para ello tendrán que desmantelar los sistemas independientes de redistribución de distritos en algunos de los estados que controlan.

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, declaró recientemente a CNN que sus compañeros demócratas en Nueva York, Nueva Jersey, el estado de Washington, Colorado, Oregón, Maryland e Illinois deben actuar con determinación para contrarrestar la campaña de manipulación electoral del Partido Republicano.

Además, podrían surgir otras seis contiendas estatales si los demócratas logran ganar elecciones clave en noviembre.

En Maryland, estado con una fuerte presencia demócrata, el presidente del Senado estatal, Bill Ferguson, recientemente revirtió su anterior oposición a un mapa electoral que perjudicaría al único republicano de la delegación congresional del estado.

Ferguson declaró que ahora está considerando convocar una sesión legislativa extraordinaria tras las elecciones primarias estatales del 23 de junio para elaborar una iniciativa electoral sobre la redistribución de distritos, a raíz de la decisión del Tribunal Supremo que debilita aún más la Ley de Derechos Electorales.

La medida se sometería a votación en noviembre. “Maryland debe reaccionar ante este cambio radical”, afirmó en un comunicado.

Además, los demócratas han manifestado su disposición a impulsar campañas de redistribución de distritos en estados que ya han trazado nuevas líneas este año, incluyendo California, si el partido conserva el control de la gobernación en ese estado.

“No existe ninguna ley federal que exija que los distritos congresionales sean contiguos”, señaló Levitt. “Si California quisiera, podría incluir zonas del condado de San Bernardino, de marcada tendencia republicana, en San Francisco, o zonas del norte del condado de Mendocino, también de marcada tendencia republicana, en West Hollywood”.

En lo que respecta a la manipulación de distritos electorales con fines partidistas, “hay mucho margen para que las cosas empeoren”, subrayó.

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