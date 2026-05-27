“Petróleo explosivo”: ¿de qué demonios está hablando Trump?

Por David Goldman, CNN

El tiempo se acaba para el presidente de EE.UU., Donald Trump, logre cerrar un acuerdo con Irán.

O tal vez sea al revés: Irán podría estar lidiando con una bomba de tiempo… en sus propios pozos petroleros. Y solo quedan días antes de que estos queden destruidos.

Eso al menos según Trump, quien parece no poder dejar de hablar sobre la explosión del petróleo.

23 de abril, Oficina Oval: “Si no logran poner su petróleo en circulación, toda su infraestructura petrolera va a estallar. ¿Saben lo que eso significa? Dado que no tienen dónde almacenarlo —y precisamente porque no tienen dónde almacenarlo—, si se ven obligados a detener el flujo… ocurre algo bajo tierra que, en esencia, deja la infraestructura en un estado lamentable, del cual nunca se recupera por completo”.

26 de abril, Fox News: “Cuando tienes —ya saben— conductos por los que fluyen enormes cantidades de petróleo a través de tu sistema, si por cualquier motivo esa línea se cierra —porque no puedes seguir cargando el crudo en contenedores o buques, algo que ya les ha sucedido pues no disponen de barcos debido al bloqueo—, lo que ocurre es que dicha línea explota desde su interior; tanto a nivel mecánico como en las entrañas de la tierra”.

4 de mayo, “Hugh Hewitt Show”: “Ya saben, con su petróleo… cuando se interrumpe el flujo del crudo —tanto bajo tierra como en los componentes mecánicos, aunque es bajo tierra donde se manifiesta con mayor frecuencia—, existe una tendencia en casi el 100 % de los casos a que el pozo literalmente explote y arrase con todo lo que lo rodea. Y, una vez que eso sucede, jamás se puede volver a extraer ese petróleo”.

¿De qué demonios está hablando?

Hay un fondo de verdad en lo que dice Trump, aunque no sucedería de la manera en que él lo describe y, ciertamente, no en el breve plazo que ha planteado.

El petróleo de Irán no está a punto de estallar (al menos no por sí solo). Sin embargo, la guerra ha planteado un desafiante problema de física para toda la industria petrolera de Medio Oriente.

Poco después de que Irán cerrara de facto el estrecho de Ormuz a los petroleros extranjeros, los productores locales de energía se quedaron sin espacio para almacenar el petróleo y el gas que se acumulaban. Muchos pozos vecinos de Medio Oriente tuvieron que ser cerrados (en el sector se utiliza el término “shut in”)

Irán tuvo que cerrar sus propios pozos este mes, después de que Estados Unidos comenzara a bloquear el estrecho.

El cierre de pozos no es tan sencillo como apagar un interruptor de la luz. Representa un complejo desafío de ingeniería que implica una física rigurosa y una planificación meticulosa a lo largo de días o incluso semanas.

Cuando se cierran los pozos petroleros, la presión subterránea puede desequilibrarse, deformando la estructura subyacente. Estos cambios pueden dañar los yacimientos, lo que a su vez puede generar problemas similares en los pozos cercanos. El agua puede filtrarse, reduciendo el potencial de producción del pozo.

Los equipos también pueden sufrir daños tras periodos prolongados de inactividad. Las bombas y los sistemas de extracción pueden corroerse con facilidad. La arena y los sedimentos pueden acumularse en el interior de la maquinaria. El revestimiento de hormigón y las tuberías —utilizados para sellar y extraer el petróleo— pueden perder su integridad, provocando fugas y posibles escapes de gases peligrosos.

Y sí: en casos excepcionales, explosiones.

No obstante, los analistas de la industria petrolera coinciden en que es poco probable que se produzcan daños graves y mucho menos una explosión. De hecho, ya se han cerrado pozos durante periodos prolongados en ocasiones anteriores, incluso en el propio Irán.

Durante los primeros días de la pandemia, cuando prácticamente nadie viajaba a ninguna parte, el mundo se quedó sin espacio para almacenar un combustible que nadie quería, y el petróleo llegó a venderse, literalmente, a precios negativos. Los productores —incluido Irán— cerraron sus pozos sin sufrir daños significativos ni permanentes.

Asimismo, algunos proveedores de Medio Oriente han cerrado temporalmente sus pozos en otras ocasiones, coincidiendo con la entrada en vigor de los topes de producción establecidos por la OPEP.

La industria petrolera —incluso en un país tan castigado económicamente como Irán— está perfectamente equipada para hacer frente a esta situación.

“El bloqueo estadounidense a las exportaciones de petróleo de Irán no causará daños catastróficos —ni siquiera muy graves— a su industria petrolera de exploración y producción”, afirmó Robin Mills, investigador no residente del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia. “Si el bloqueo se flexibiliza, y cuando esto ocurra, es probable que Irán pueda reanudar la producción con prontitud”.

Sin embargo, reiniciar la producción al finalizar la guerra tampoco es tan sencillo como accionar un interruptor. El problema funciona, simplemente, a la inversa.

Será necesario reiniciar la producción lentamente y a lo largo de varias semanas para garantizar que los yacimientos de crudo no colapsen, lo cual exigiría realizar nuevas perforaciones y reparaciones sustanciales. Los productores tendrán que equilibrar la presión subterránea a medida que inyectan agua y gas en los pozos para extraer el petróleo.

Dado que los pozos de la región son de gran tamaño y se encuentran muy próximos entre sí, el reinicio de la producción requerirá una coordinación significativa entre las distintas empresas y países para asegurar una presión constante en múltiples pozos simultáneamente. De no ser así, podrían producirse derrumbes, fugas y daños catastróficos en los pozos.

Cada vez que se cierra temporalmente un pozo, el productor corre el riesgo de que el flujo de petróleo disminuya al momento de reiniciarlo. Para evitarlo, algunos operadores mantienen caudales de flujo bajos, una práctica similar a dejar goteando un grifo en condiciones de frío extremo para evitar que las tuberías se congelen.

No obstante, la industria es plenamente consciente de todo esto. Irán cuenta con una vasta experiencia en la gestión de cierres temporales y reinicios de la producción.

No cabe esperar un desenlace explosivo para esta historia en particular.

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