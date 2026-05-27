Fiscales federales de Nueva York acusan a ingeniero de Google de obtener cerca de US$ 1,2 millones en ganancias en Polymarket

Por Kara Scannell, CNN

Los fiscales federales de Nueva York acusaron a un ingeniero de software de Google de obtener aproximadamente US$ 1,2 millones en ganancias mediante apuestas en la plataforma de predicción Polymarket, presuntamente con el uso de información privilegiada sobre las personas más buscadas de 2025 en Google.

Según una denuncia penal, Michele Spagnuolo, ingeniero de software de Google, habría utilizado una cuenta llamada “AlphaRaccoon” para hacer múltiples apuestas de “sí” y “no” relacionadas con quién sería la persona más buscada en Google.

“A diferencia de las contrapartes de sus operaciones, Spagnuolo conocía el resultado de estas apuestas antes que el público porque había accedido a datos internos confidenciales y de valor comercial de Google”, alegan las autoridades en la denuncia.

Spagnuolo enfrenta cargos de fraude de materias primas, fraude electrónico y lavado de dinero. Compareció ante un tribunal este miércoles y quedó en libertad tras pagar una fianza de US$ 2,2 millones, con restricciones de viaje.

Google dijo que Spagnuolo fue puesto en licencia. En el expediente judicial no se identificó de inmediato a un abogado que lo represente.

“Estamos cooperando con las autoridades en esta investigación. El empleado accedió a nuestro material de marketing mediante una herramienta disponible para todos los empleados, pero usar esa información confidencial para hacer apuestas constituye una grave violación de nuestras políticas”, dijo a CNN un portavoz de Google.

Spagnuolo es la segunda persona este año que enfrenta cargos penales por presunto uso de información privilegiada en mercados de predicción.

El mes pasado, la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York anunció cargos por uso de información privilegiada contra un soldado de fuerzas especiales de Estados Unidos, acusado de haber aprovechado su conocimiento de un plan militar para capturar al presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro y apostar en Polymarket antes de que se hiciera público. De acuerdo con las autoridades, el soldado obtuvo más de US$ 400.000 en ganancias. Él se declaró inocente.

Las autoridades alegan que Spagnuolo utilizó datos internos confidenciales de Google para hacer numerosas apuestas sobre quién sería la persona más buscada.

En un caso, Spagnuolo hizo una apuesta de US$ 381,12 a que d4vd figuraría entre las personas más buscadas del año, y otra de US$ 5 a que d4vd sería la persona más buscada en Google, con una probabilidad implícita “ligeramente superior al 0 %”, según la denuncia.

Spagnuolo también apostó US$ 613.000 a que el papa León no sería la persona más buscada y poco más de US$ 500.000 a que Donald Trump no ocuparía ese lugar. Cuando Google anunció los resultados de las búsquedas más populares, alegan las autoridades, Spagnuolo obtuvo más de US$ 1,2 millones en ganancias.

CNN tiene una alianza con otro mercado de predicción, Kalshi, y utiliza sus datos para cubrir acontecimientos importantes. Los empleados del área editorial tienen prohibido participar en mercados de predicción.

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