Los números de Raphinha con la selección de Brasil: partidos, goles y títulos

Por César López, CNN en Español

Indiscutiblemente, Rafael Dias Belloli, “Raphinha”, es uno de los mejores extremos que tiene el fútbol mundial.

Su posición natural es por la izquierda, pero su versatilidad le da la opción de jugar por cualquiera de las dos bandas y tener el mismo efecto: un poder ofensivo capaz de quebrantar a cualquier defensa que se ponga enfrente.

Raphinha, tanto en el FC Barcelona como en la selección, alterna esa posición con otros dos cracks como Lamine Yamal y Vinícius Júnior, y si uno de los dos está en la cancha, Raphinha cambia de vereda.

Su posición puede ser ambigua, pero una cosa es segura: los números del brasileño con el Barça y la Canarinha avalan sus condiciones para ser un titular indiscutible en este Mundial.

La temporada 2024-2025 lo tuvo como goleador de la Champions League, anotando en 13 oportunidades con el FC Barcelona, y en esta campaña 2025-2026 (donde tuvo varias lesiones) también redondeó buenos números por partido.

Desde su llegada al conjunto catalán en 2022 ha conquistado 6 títulos (7 si el Barcelona gana LaLiga 2025-2026).

Su puesta a punto para el Mundial 2026 genera dudas tras sufrir una lesión en el muslo derecho durante la fecha FIFA internacional de marzo, que lo obligó a estar cinco semanas por fuera de las canchas.

Desde su debut con la Verdeamarela en 2021 Raphinha ha sido un titular indiscutible, y en cada juego impregna su mentalidad ganadora, aunque los títulos y la gloria le han sido esquivos.

Con la selección fue fundamental para ayudar a la clasificación a los Mundiales de 2022 y 2026, anotando cuatro goles en cada fase eliminatoria.

Su polivalencia en el campo ha servido para que varios entrenadores cambien su posición y hasta ha llegado a portar la número 10, cambiando de extremo a volante ofensivo.

Despliegue físico y pegada: acompaña en labores de ataque y defensa, gran definición de larga distancia.

acompaña en labores de ataque y defensa, gran definición de larga distancia. Cambio de ritmo y pase: se ajusta a la verticalidad de su propio juego y al de sus compañeros, con gran visión de juego para pasar el balón.

se ajusta a la verticalidad de su propio juego y al de sus compañeros, con gran visión de juego para pasar el balón. Polivalencia: es zurdo, pero se adapta a jugar en cualquier lado del campo, según la necesidad del equipo. También se puede desempeñar como volante ofensivo.

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