¿Qué pasa en el centro de detención de ICE en Nueva Jersey donde hay una huelga de hambre?

Por Chris Boyette, Sarah Dewberry y Taylor Romine, CNN

Una escena caótica estalló temprano el lunes afuera de un centro federal de detención de inmigrantes en Nueva Jersey, que ha sido escenario de protestas, arrestos de legisladores e informes de una huelga laboral y de hambre por parte de detenidos.

Se vio a manifestantes bloqueando vehículos gubernamentales sin identificación y, en algún momento, fueron parte de un altercado con agentes armados y enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) afuera de Delaney Hall, una instalación privada de 1.000 camas que ICE utiliza como centro de detención en Newark, como se muestra en un video de Freedom News TV y obtenido por CNN.

Las tensiones afuera de la instalación se intensificaron durante el fin de semana y políticos pidieron supervisión tras meses de acusaciones de condiciones inhumanas. Otros centros de ICE en todo el país también han enfrentado acusaciones de condiciones deficientes mientras el Gobierno del presidente Donald Trump continúa una campaña masiva de deportación a nivel nacional. Una investigación reciente de CNN encontró que casi 50 detenidos de ICE han muerto desde el regreso de Trump al cargo, la cifra más alta de muertes en al menos dos décadas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) refutó las afirmaciones publicadas por funcionarios electos durante el fin de semana, diciendo que los políticos estaban “difundiendo calumnias sobre las fuerzas del orden de ICE y la instalación de ICE en Delaney Hall”.

Esto es lo que sabemos sobre la instalación de Nueva Jersey y por qué está en el centro de otra ola de protestas y denuncias de condiciones de vida deficientes.

Antes de que se produjeran enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales, más de 300 detenidos comenzaron el viernes una huelga de hambre y laboral en una campaña por llamar la atención sobre las condiciones inhumanas que dicen haber soportado, informó NJ.com.

El senador estadounidense Andy Kim, de Nueva Jersey, dijo que visitó Delaney Hall el sábado tras escuchar informes sobre la huelga de hambre. El legislador demócrata escribió en una publicación en X que habló con personas que dijeron que fueron arrestadas en entrevistas de inmigración programadas para obtener tarjetas de residencia permanente, y que presenció “un cartón con la leche dentro solidificada”.

Dice que habló con detenidas que afirmaron que no podían acceder a atención médica y que estaban separadas de sus hijos lactantes.

El DHS negó las afirmaciones de Kim y otros políticos en un comunicado de prensa el lunes por la tarde.

“Los hechos son que a todos los detenidos se les proporciona 3 comidas al día, agua limpia, ropa, ropa de cama, duchas, jabón y artículos de aseo”, dice el comunicado.

“Los extranjeros ilegales también tienen acceso a teléfonos para comunicarse con sus familiares y abogados. Dietistas certificados evalúan las comidas. De hecho, el ICE tiene estándares de detención más altos que la mayoría de las prisiones de EE.UU. que albergan a verdaderos ciudadanos estadounidenses”.

El DHS también dijo que “proporciona atención médica integral desde el momento en que un extranjero entra bajo custodia del ICE”, y que la atención que reciben los detenidos “es la mejor atención médica que han recibido en toda su vida”.

“Esto no es más que una maniobra política de políticos santuario de Nueva Jersey para conseguir clics de recaudación de fondos”, dijo en un comunicado la vicesecretaria interina Lauren Bis. “NO hay huelga de hambre en Delaney Hall. NO hay condiciones deficientes ni abuso en la instalación”.

CNN también se ha comunicado con GEO Group, que opera la instalación, para solicitar comentarios sobre las afirmaciones de los detenidos.

Al menos una docena de personas se reunieron afuera de Delaney Hall el domingo por la noche hasta la madrugada del lunes y se encontraron con varios agentes federales.

Se vio a agentes del orden con máscaras y chalecos marcados con parches de ICE sacar a manifestantes de una multitud y detenerlos, con al menos un manifestante arrastrado por el suelo, muestra un video de Freedom News TV. Se desconoce hasta el momento qué llevó al incidente.

Se escuchó a manifestantes gritar “alto” mientras los agentes se adentraban en la multitud.

El video luego muestra a manifestantes colocando barricadas amarillas frente a un vehículo sin identificación que hacía sonar sus sirenas y con luces de emergencia intermitentes.

Un portavoz del DHS dijo a CNN que aproximadamente 125 personas “rodearon” Delaney Hall. Formaron “una cadena humana alrededor de las entradas de la instalación y levantaron barricadas, bloqueando todas las entradas y salidas”, aseguró la agencia.

El DHS dijo que el altercado de la madrugada del lunes se debió a que manifestantes intentaron impedir el traslado del detenido Martin Alonso Soto Hernández. Su esposa había organizado un mitin el viernes anunciando la huelga de hambre en Delaney Hall, informó NJ.com.

“Martin Alonso Soto Hernández, un extranjero en situación irregular acusado de agresión, estaba programado para ser trasladado a otra instalación de detención de ICE, pero agitadores obstruyeron el paso del vehículo…”, dijo el DHS en el comunicado. “Más tarde, en la noche, ICE dispersó con éxito a aproximadamente 70 agitadores y retiró las barricadas que obstaculizaban las operaciones, y pudieron trasladar a Soto Hernández a la Instalación de Detención por Contrato de Elizabeth”.

Abogados que representan a Soto Hernández dijeron que pudieron verlo en el Centro de Detención de Elizabeth, otra instalación en Nueva Jersey a la que fue trasladado en medio de la noche.

“Nos estaba contando que ahora pesa como 110 libras” (casi 50 kilos), dijo el abogado Alex Minogue. “Está en los puros huesos. Podría llevárselo el viento”.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y otros legisladores demócratas dijeron que no se les permitió ingresar al centro de detención el domingo y el lunes.

Un portavoz del DHS dijo a CNN el lunes que “las visitas han sido suspendidas por extrema precaución” tras los enfrentamientos.

La gobernadora, que anteriormente dijo estar “perturbada” por los reportes de malas condiciones en Delaney Hall, afirmó que seguiría abogando por el cierre del centro de detención.

“Las personas dentro de Delaney Hall son padres y madres, hijos e hijas y miembros de nuestra comunidad. En Nueva Jersey, creemos en el estado de derecho y en que todos merecen ser tratados con dignidad básica. Tenemos el deber de salvaguardar los derechos, la salud y el bienestar de todas las personas dentro de nuestras fronteras”, afirmó Sherrill.

El congresista Rob Menendez Jr., que representa el área alrededor de Delaney Hall, publicó en X que visitó la instalación “para realizar una visita de supervisión sin previo aviso” después de enterarse de que un elector estaba en riesgo de ser trasladado o deportado debido a su participación en la reciente huelga, pero se le negó el acceso a la instalación.

“Ni siquiera estoy pidiendo ningún trato especial. Me están negando mi derecho a entrar y hacer un recorrido de supervisión”, indicó Menendez. Desde entonces, ha podido visitar a Soto Hernández en el Centro de Detención de Elizabeth, dijo en una publicación posterior.

El senador de EE.UU. Cory Booker, de Nueva Jersey, denunció las condiciones en Delaney Hall en una publicación en redes sociales el lunes, diciendo que “los inmigrantes en Delaney Hall están en huelga de hambre porque están luchando por sus derechos humanos” ya que las condiciones son “deplorables”.

“Trabajamos con nuestros socios en el estado para poner fin a esta pesadilla y volveré a Delaney Hall para realizar supervisión”, dijo.

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