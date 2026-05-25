Equipos de emergencia trabajan rápidamente para evitar la fuga o explosión de un tanque de productos químicos en California

Por Nina Giraldo, Taylor Romine, Emma Tucker y Alaa Elassar, CNN

Los equipos de emergencia en el sur de California están trabajando para evitar que un enorme tanque lleno de una sustancia química tóxica tenga fugas o cause una explosión catastrófica, mientras decenas de miles de residentes permanecen evacuados debido a los posibles riesgos para la salud y la posibilidad de daños por una explosión.

La semana pasada, a unas 50.000 personas que vivían en el área de Orange County se les ordenó abandonar sus hogares, ya que el radio de explosión potencial es de aproximadamente 23 kilómetros cuadrados. Muchas pasaron el fin de semana del Día de los Caídos en refugios, hoteles o con amigos y familiares fuera de la zona de peligro. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en la zona.

Tras descubrir una grieta en el tanque de las instalaciones de GKN Aerospace el sábado por la noche, los equipos regresaron a la estructura el domingo por la noche para una “misión nocturna” con el fin de determinar si la fisura atraviesa completamente el exterior, un paso clave para confirmar si se ha liberado una peligrosa presión interna.

Si la grieta no se extiende por completo, la presión podría quedar atrapada en el interior, lo que dejaría abierta la posibilidad de un “escenario catastrófico en el peor de los casos”, declaró TJ McGovern, jefe interino de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, a Rosemary Church de CNN.

Desde que el tanque comenzó a mostrar señales de problemas el jueves, con aumento de temperatura y presión en su interior, las autoridades del área de Garden Grove han advertido sobre dos posibles escenarios: una explosión que lanzaría escombros contra las casas y negocios que rodean el lugar o una fuga que vertería 7.000 galones de metacrilato de metilo al suelo y al aire.

La sustancia química dentro del tanque, metacrilato de metilo, o MMA, puede causar problemas respiratorios e irritación en la piel y los ojos al exponerse, según la Agencia de Protección Ambiental.

McGovern reafirmó el domingo que actualmente no hay ninguna fuga, y declaró a CNN que las autoridades están realizando un monitoreo continuo del aire en las inmediaciones.

Las autoridades tienen previsto examinar los resultados de la misión nocturna este lunes por la mañana y ofrecer una actualización sobre la amenaza de explosión.

Si se ha aliviado la presión, las autoridades pueden empezar a considerar la posibilidad de reducir el tamaño de las zonas de evacuación, “y ese es un paso que esperamos con muchas ansias”, dijo McGovern.

Destinos turísticos muy concurridos como Disneyland y el parque temático Knott’s Berry Farm están cerca, pero no están incluidos en la zona de evacuación.

“Por el momento, esta situación no tiene ningún impacto en Disneyland Resort y el complejo permanece abierto a los visitantes”, indicó el sitio web de Disneyland el domingo. También aclaraba que el parque temático está monitoreando activamente la situación y trabajando con las autoridades locales.

Esto es lo que sabemos sobre el tanque y lo que están haciendo las autoridades para prevenir un posible desastre:

Las autoridades acudieron el jueves a GKN Aerospace en Garden Grove debido a una fuga de vapores del tanque, según informó McGovern el viernes. Uno de los tanques de la planta se había sobrecalentado, lo que activó una válvula de alivio y los rociadores para enfriarlo, explicó.

Pero las válvulas del tanque estaban “atascadas” y la temperatura en el interior ha seguido aumentando, alcanzando hasta 32 ºC, según dijeron las autoridades. El “lugar feliz” del metacrilato de metilo es 10 ºC, dijo el viernes el jefe de División de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange y comandante unificado del incidente, Craig Covey, señalando que el aumento de temperatura podría provocar una fuga o una explosión.

Cuando el MMA se sobrecalienta, se desencadena una reacción química difícil de controlar dentro de un tanque grande, según Elias Picazo, profesor adjunto de química en la Universidad del Sur de California.

“Aquí tenemos el potencial de una reacción térmica descontrolada, donde ese es el problema en sí mismo: la reacción produce calor, pero el calor también inicia la reacción, y es un círculo vicioso”, dijo Picazo a CNN.

Por eso, las autoridades están intentando mantener el tanque lo más frío posible, para estabilizar las reacciones químicas que se producen en su interior, según Elaine Bernal, profesora de química en la Universidad Estatal de California, Long Beach.

El administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, declaró a CNN el domingo que lo más probable es que se trate de “una liberación de bajo volumen, donde las autoridades locales podrán monitorear, neutralizar y contener la amenaza”.

“En este momento, esto es una respuesta de emergencia. Esto aún no es una respuesta ambiental, y la magnitud de esa respuesta ambiental se determinará en función de lo que ocurra cuando ese tanque falle”, dijo Zeldin.

Según Newsom, casi 800 socorristas estatales y locales han sido desplegados para responder a la emergencia, entre ellos toxicólogos, equipos especializados en materiales peligrosos y expertos en refugios de salud pública.

Las autoridades intentaban el sábado solidificar la sustancia química dentro del tanque desde el exterior hacia el interior, un proceso que el capitán de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Steve Concialdi, comparó con la congelación de un cubo de hielo.

“Podrían ocurrir un par de cosas. […] El tanque podría agrietarse y empezar a derramar esos 7.000 galones [26.500 litros] de sustancia química, o podría haber una explosión catastrófica”, dijo Concialdi a CNN el sábado, señalando que no están “seguros” de la temperatura exacta a la que el tanque podría encenderse o explotar.

Las autoridades habían indicado anteriormente que el termómetro del tanque había alcanzado un máximo de 38 ºC, lo que dificultaba determinar cuán más altas podrían ser realmente las temperaturas en el interior.

El domingo por la noche, dos bomberos se acercaron al tanque y subieron hasta la parte superior.

El sábado, los bomberos publicaron un mapa de la zona de explosión que delimita las áreas que podrían verse afectadas si el tanque explota. El mapa muestra tres anillos alrededor de las instalaciones que representan zonas con daños estructurales graves, moderados y leves.

GKN pidió disculpas a los residentes y negocios evacuados en un comunicado emitido el domingo y afirmó que está colaborando con los servicios de emergencia y los equipos de materiales peligrosos “para supervisar el estado del material afectado y están trabajando las 24 horas del día para mitigar el riesgo de una fuga”.

“Somos plenamente conscientes de la incertidumbre que está causando este incidente y pedimos sinceras disculpas por las molestias que está ocasionando a la comunidad local”, decía el comunicado.

Newsom declaró el estado de emergencia y presentó una solicitud al presidente Donald Trump para que emitiera una declaración de emergencia que respaldara las operaciones de respuesta en curso.

El fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, anunció una línea telefónica anónima y un formulario de denuncia para cualquier persona que tenga información sobre el incidente.

Dos residentes que son pareja y viven en la zona de evacuación presentaron una demanda el sábado contra GKN Aerospace, alegando que la empresa almacenó y manipuló negligentemente MMA, lo que causó graves trastornos en su comunidad.

“Es algo extremadamente grave”, declaró a CNN el abogado Filippo Marchino, del bufete X-Law Group, que encabeza la demanda colectiva.

“Además de la evacuación, todo lo que conocen y aman está dentro de su hogar. Es su refugio”, dijo Marchino. “Así que estar fuera de casa por un período indefinido, sin ninguna certeza de lo que va a pasar, es angustiante para ellos, para sus vecinos, para sus amigos, para sus familias, para todos los que forman parte de esa comunidad”.

GKN Aerospace declinó hacer comentarios sobre la demanda cuando CNN le preguntó al respecto el domingo.

La demanda se presentó como una acción colectiva propuesta, y la pareja son los demandantes principales. Marchino dijo que entre 100 y 120 residentes ya han expresado interés en unirse al caso.

La demanda alega que la manipulación del producto químico por parte de la empresa creó condiciones peligrosas que amenazaron la salud y la seguridad públicas al generar un riesgo constante de incendio, explosión, exposición a sustancias químicas tóxicas y contaminación ambiental que afectó a decenas de miles de residentes, empresas y escuelas cercanas a la planta.

Según la denuncia, la pareja, que ha estado acampando desde que fue evacuada de su casa ubicada dentro del radio potencial de la explosión, afirma que ha tenido que afrontar los costos del desplazamiento, los temores por la contaminación y las interrupciones en el uso de su hogar.

La exposición al MMA puede causar náuseas, mareos e “irritación significativa” en los pulmones y las fosas nasales, dijo la responsable de Salud del Condado de Orange, la Dra. Regina Chinsio-Kwong. Pero los efectos en la salud de una posible explosión son impredecibles, ya que no hay muchos casos documentados de interacción humana con el químico, dijo.

El químico puede producir un aroma similar al de una fruta, aunque olerlo no significa que hayas tenido suficiente exposición como para presentar síntomas, dijo en otra actualización.

Los funcionarios dijeron que el químico no ha sido detectado en el aire, pero algunos residentes dijeron que han experimentado síntomas.

“Olvidé cerrar la ventana durante la noche del jueves, y me arrepiento”, dijo el residente de Stanton Van Ly, quien evacuó el viernes. “Me duele la garganta y el interior de la nariz, y mi esposa se sintió mareada la noche del viernes”.

Miguel Loo, quien vive con su prometida dentro de la zona de evacuación en la ciudad de Westminster, dijo a CNN el sábado que él y la madre de su prometida habían estado experimentando dolores de cabeza desde el jueves.

La EPA está liderando los esfuerzos de monitoreo del aire como parte del equipo de mando unificado, mientras que la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange está liderando la respuesta de salud pública, dijo a CNN el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur.

En una actualización la noche del sábado, Harry Allen, de la EPA, dijo que la agencia había desplegado 24 monitores estacionarios, que operan las 24 horas, y no han detectado ningún contaminante.

El aire debería ser seguro fuera de la zona de evacuación, dijo Chinsio-Kwong, instando a la gente a salir del área afectada.

Algunos distritos escolares en la zona de evacuación anunciaron que pasarían a la enseñanza en línea. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove dijo que sus 13 escuelas afectadas permanecerían cerradas “hasta nuevo aviso”, y el administrador del distrito, Walter Muneton, dijo que las escuelas pasarían a la enseñanza virtual.

El distrito escolar de Westminster también indicó que los padres deben estar preparados para la transición al aprendizaje en línea la próxima semana.

Mientras tanto, la escuela secundaria Kennedy en Anaheim canceló su ceremonia de graduación del viernes y la reprogramó para el martes 26 de mayo.

La Cruz Roja abrió el domingo un séptimo refugio para evacuados, ya que los demás de la zona habían alcanzado su capacidad máxima para pernoctar.

Los hoteles cercanos también ofrecían tarifas con descuento durante el fin de semana festivo.

“La gente necesita salir de sus casas y entrar en un espacio seguro porque cuando esto explote, dependiendo de la dirección del viento, no podemos controlar el clima”, dijo Covey.

Dawnedra Phillips, que vive en la zona de evacuación, declaró a KABC, filial de CNN, que se está tomando en serio las advertencias de las autoridades y que se aloja en un refugio para evacuados en Cypress.

“Estoy esperando a que pase, porque aquí tenemos nuestra comunidad y nos apoyamos mutuamente lo mejor que podemos con lo que está sucediendo ahora mismo”, dijo Phillips. “No importa la edad que tengas, te va a afectar de una forma u otra”.

Ju Pyo, su marido y sus tres hijos acabaron en otro albergue de La Palma tras no poder encontrar una habitación de hotel para pasar la noche.

“Somos la última familia a la que se le permitió entrar. Eran como las 10:30 u 11 de la mañana, así que tuvimos suerte”, dijo Pyo a KABC.

Al igual que Phillips, Pyo dijo que no quieren correr riesgos y que esperarán hasta que las autoridades digan que es seguro regresar a casa.

GKN Aerospace dice que su ubicación en Garden Grove es el “principal proveedor mundial de sistemas de transparencias militares y transparencias para aeronaves comerciales”. Los sistemas de transparencias para aeronaves incluyen cúpulas, parabrisas y ventanas.

Los problemas revelados en una inspección de noviembre de 2020 en la instalación de Garden Grove llevaron a un aviso de infracción y a que GKN Aerospace pagara casi US$ 1 millón en un acuerdo.

La inspección del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur, o AQMD —una agencia regional de control de la contaminación— determinó que el sitio no había mantenido y conservado los registros requeridos que documentan sus emisiones de COV, que producen mala calidad del aire si se liberan en niveles dañinos, según la agencia.

Los inspectores también encontraron que GKN había operado equipos nuevos sin obtener un permiso, así como equipos existentes que no coincidían con la descripción del permiso, dijo la agencia. También modificó equipos con permiso sin solicitar un cambio de permiso, lo cual es requerido por la agencia, dijo el comunicado.

La empresa recibió dos avisos de cumplimiento —que exigían correcciones a los problemas reportados— en diciembre de 2020 y febrero de 2021, dijo la agencia, pero no cumplió. Eso llevó a un aviso de infracción, en abril de 2021, y a una sanción civil de aproximadamente US$ 900.000 pagada por GKN, dijo la agencia.

Desde la infracción, la agencia dijo que ha estado “trabajando estrechamente con GKN para ayudar a resolver estos problemas de permisos”. AQMD dijo que en marzo del año pasado se emitieron a GKN dos avisos más de cumplimiento solicitando registros operativos, así como solicitudes para registrar ciertos equipos y un cambio en la propiedad de la instalación.

Cuando se le pidió un comentario, GKN reiteró su declaración anterior sobre que está trabajando para resolver la situación actual en la instalación que llevó a evacuaciones, pero no abordó ningún problema previo.

CNN se ha puesto en contacto con GKN para recabar sus comentarios sobre la infracción anterior y el acuerdo alcanzado.

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Con información de Hanna Park, Lauren Mascarenhas, Maria Prieto Aguilar, Amanda Musa, Karina Tsui, Rebekah Riess y Sarah Dewberry, de CNN