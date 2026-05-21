Muere Kyle Busch, campeón de la NASCAR Cup Series en dos ocasiones; tenía 41 años

Por Jacob Lev, CNN

Kyle Busch, dos veces campeón de la NASCAR Cup Series, murió a los 41 años, apenas unas horas después de que su familia dijera que estaba sufriendo una enfermedad grave.

La familia de Busch y su equipo, Richard Childress Racing, anunciaron la noticia de su muerte el jueves.

Más temprano el jueves, su familia publicó en redes sociales que Busch estaba hospitalizado con una enfermedad grave. La familia no especificó el tipo de enfermedad. Estaba programado para correr en la Coca-Cola 600 en el Charlotte Motor Speedway el domingo.

En un comunicado, NASCAR dijo que estaba “destrozada” por la repentina pérdida.

“Un futuro miembro del Salón de la Fama, Kyle era un talento poco común, de esos que aparecen una vez por generación. Era feroz, era apasionado, era inmensamente habilidoso y se preocupaba profundamente por el deporte y los aficionados”, decía el comunicado.

“Su agudo ingenio y espíritu competitivo encendieron una profunda conexión emocional con los aficionados a las carreras de todas las edades, creando la orgullosa y leal ‘Rowdy Nation’”.

Hermano menor del también piloto de NASCAR Kurt Busch, Kyle Busch fue uno de los pilotos más reconocidos y exitosos en la historia de NASCAR y consiguió una victoria apenas el fin de semana pasado.

Un piloto que a menudo se deleitaba en ser el villano y recibió los apodos de “Rowdy” y “Wild Thing”, el oriundo de Las Vegas, estaba en medio de su 22.ª temporada en la máxima división de NASCAR, con 63 victorias en 762 largadas, lo que lo ubica noveno en la lista histórica de triunfos. Sus dos títulos de la Cup Series llegaron en 2015 y 2019, mientras estaba con Joe Gibbs Racing.

Su victoria de 2015 fue particularmente notable después de que se rompiera ambas piernas en la semana inicial de la temporada y luego regresara para ganar toda la serie.

Joe Gibbs Racing honró el jueves al expiloto del equipo al llamar a Busch “un competidor feroz, un compañero de equipo increíble y, mucho más importante, un esposo, padre e hijo devoto. Su impacto en nuestra organización y en el deporte de NASCAR nunca será olvidado”.

NASCAR pidió que “todos respeten la privacidad de la familia y continúen teniéndolos en sus pensamientos y oraciones. Se compartirán más actualizaciones según corresponda”.

Busch debutó en la Cup Series en 2005 con Hendrick Motorsports y luego ganó el premio a Novato del Año. Tres años después, se unió a Joe Gibbs Racing y se consolidó como “la cara de los esfuerzos de Toyota en NASCAR”, según NASCAR.

En 2023, Busch se unió a Childress, tomando el control del Chevrolet No. 8.

Su última victoria en la Cup Series llegó en junio de 2023 en World Wide Technology Raceway at Gateway. Si bien estaba atravesando una mala racha en la Cup Series, Busch tenía éxito de manera regular en otras series de NASCAR y era considerado uno de los mejores pilotos del deporte.

El fin de semana pasado, Busch compitió en Dover, ganando la carrera de la Trucks Series y más tarde terminó 17.º en la carrera NASCAR All-Star.

“Nunca sabes cuándo será la última”, le dijo Busch a la transmisión de NASCAR on FOX después de ganar la carrera de la Trucks Series.

El piloto de NASCAR y excompañero de equipo Denny Hamlin dijo en X: “Absolutamente no puedo comprender esta noticia. Solo necesitamos pensar en su familia durante este tiempo. Te queremos KB”.

El excampeón de la NASCAR Cup Series en siete ocasiones y miembro del Salón de la Fama Dale Earnhardt Jr. publicó un emotivo homenaje a Busch a pesar de describir una “existencia realmente desafiante durante muchos años” entre ambos.

“Por suerte nos tomamos el tiempo para resolver nuestras diferencias y eso fue algo que él impulsó con una conversación en su autobús sobre cómo cada uno gestionaba sus equipos de carreras. Yo estaba muy ansioso por que estuviéramos en mejores términos. Pero fue él quien hizo el esfuerzo para que eso fuera posible. También hicimos algunos medios juntos para reírnos de algunas de las cosas por las que nos hicimos pasar mutuamente hace muchos años”, dijo Earnhardt.

“Kyle fue uno de los mejores pilotos en la historia de la NASCAR. Nadie puede negarlo. Pero también fue padre, esposo, hermano, hijo y amigo de muchos. Mi corazón está destrozado por la familia Busch. Nunca podré darle sentido a esta pérdida, pero agradezco que hayamos encontrado una manera de hacernos amigos”.

Los organizadores de la Indy 500 de este fin de semana honraron a Busch destacando sus victorias en la famosa pista.

“Kyle fue uno de los pilotos más dominantes en la historia del IMS (Indianapolis Motor Speedway)”, decía el comunicado. El IMS añadió que Busch era un “favorito de los aficionados” que “entendía lo que significa correr y ganar en Indianápolis”.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional

Dianne Gallagher, David Close y Kyle Feldscher de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información Dianne Gallagher, David Close y Kyle Feldscher