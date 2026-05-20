Trump podría firmar un decreto sobre inteligencia artificial tan pronto como el jueves

Por Hadas Gold, CNN

La Casa Blanca podría emitir tan pronto como el jueves un decreto para impulsar una revisión voluntaria por parte del Gobierno de nuevos modelos de inteligencia artificial antes de su lanzamiento público, dijeron a CNN fuentes con conocimiento de la situación.

Según esas fuentes, el decreto incluirá un acuerdo voluntario mediante el cual las empresas de IA compartirían modelos avanzados con el Gobierno durante un periodo previo a su lanzamiento. Ese plazo ha sido un punto de discusión entre la industria y el Gobierno: una versión del decreto contempla un periodo de revisión de 90 días antes del lanzamiento, mientras que algunas de las empresas de IA involucradas prefieren un periodo más corto, de 14 días, dijeron las fuentes.

Algunas de las mayores empresas de IA, incluidas OpenAI y Anthropic, han estado en conversaciones con la Casa Blanca sobre el decreto, de acuerdo con dos fuentes con conocimiento de las discusiones.

Expertos han advertido que los modelos avanzados de IA pueden potenciar los ciberataques, y una revisión temprana podría ayudar al Gobierno a protegerse frente a amenazas antes de que se propaguen.

Según otra fuente informada sobre las discusiones, un borrador del decreto está dividido en dos secciones: una sobre ciberseguridad y otra llamada “modelos de frontera cubiertos”. Esta última define qué tipos de modelos de IA serían elegibles para el esquema voluntario de revisión anticipada por parte del Gobierno y para el posible acceso gubernamental de 90 días antes de que sean de acceso público.

La sección de ciberseguridad describe un mecanismo voluntario de coordinación, integrado por el Departamento del Tesoro, otras agencias y empresas de IA, para detectar y corregir vulnerabilidades de seguridad en modelos de IA aún no publicados. También pide más contrataciones en la US Tech Force, un cuerpo de ingenieros reclutados para modernizar los sistemas informáticos del Gobierno.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios.

El Gobierno de Trump había adoptado hasta hace poco un enfoque menos intervencionista sobre la regulación de la IA, hasta que Anthropic presentó su modelo Mythos, que, según afirma, puede explotar vulnerabilidades de ciberseguridad a un ritmo sin precedentes.

Anthropic no ha publicado el modelo y, en cambio, está concediendo acceso a un consorcio de empresas estrictamente controlado a través de su Project Glasswing. La empresa está trabajando estrechamente con representantes federales, estatales y locales. OpenAI también está concediendo a empresas y gobiernos acceso anticipado especial a sus modelos de IA más recientes para reforzar sus defensas cibernéticas.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio anunció a principios de este mes que las principales empresas tecnológicas compartirán con el Gobierno versiones no publicadas de sus modelos de IA para evaluaciones relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad pública. Pero ese anuncio ya no está disponible en el sitio web del Departamento de Comercio.

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Con información de Kristen Holmes, de CNN.