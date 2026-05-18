Emiten rara advertencia de tornados de alta intensidad para el centro de EE.UU. mientras tormentas alcanzan su punto máximo

Por Taylor Ward y Briana Waxman, meteorólogos de CNN

Después de un comienzo tranquilo en mayo, la atmósfera sobre el centro de Estados Unidos estalló con tornados, granizo gigante y vientos peligrosos el fin de semana, y la amenaza está lista para alcanzar su punto máximo este lunes.

El día podría traer la ronda más peligrosa hasta ahora en una serie volátil de tormentas severas que se ha estado desarrollando en las Llanuras y el Medio Oeste. Se espera que el brote dure hasta este martes, trayendo el riesgo de tornados intensos —EF3 o más fuertes—, granizo destructivo, vientos dañinos y lluvias intensas a una región donde las tormentas más peligrosas de la primavera suelen llegar con considerable fuerza.

Mayo es conocido por los brotes de tormentas eléctricas severas en las Llanuras y el Medio Oeste, y este podría estar a la altura de esa reputación. Esto representa un gran cambio respecto de lo que ha sido un inicio tranquilo del mes, debido a un patrón de la corriente en chorro que ha suprimido las tormentas severas generalizadas hasta ahora.

El patrón meteorológico también está preparando el escenario para incendios forestales. Existe un riesgo significativo de incendios en el suroeste, desde Arizona hasta el suroeste de Kansas; repasaremos algunos detalles sobre esa amenaza después de hablar sobre el cronograma de las tormentas severas a continuación.

Las tormentas se desarrollaron rápidamente la tarde del domingo desde Kansas hasta Nebraska e Iowa, llegando al sur de Minnesota, con granizo de tamaño mayor que una pelota de béisbol y tornados fuertes. Una amenaza de nivel 3 de 5 por tormentas severas se extendió a lo largo de gran parte del corazón de Estados Unidos.

Se registraron más de una decena de reportes de tornados y más de 100 reportes de granizo y 150 de viento el domingo, principalmente en el este de Nebraska y el oeste de Iowa.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó un tornado fuerte al norte de Grand Island, Nebraska, en la localidad de St. Libory. Varias estructuras resultaron dañadas, y CNN obtuvo un video en el que se rescata a dos personas y un perro del sótano de una casa colapsada. CNN ha contactado a las autoridades para obtener más detalles.

Se emitió una emergencia por tornado —el tipo de advertencia de tornado más significativa— la noche del domingo para una tormenta cerca de Hebron, Nebraska, a poco más de 16 km al norte de la frontera con Kansas. Las emergencias por tornado solo se emiten cuando los meteorólogos están seguros de que se aproxima un tornado grande y dañino. Al menos una casa fue destruida, pero no se reportaron heridos hasta la noche del domingo, informó a CNN el director Colt Farringer de la Gestión de Emergencias del Condado de Thayer.

Poco antes de la medianoche del domingo, las tormentas se consolidaron en una línea de turbonada, haciendo que los vientos dañinos fueran la principal preocupación durante las primeras horas de este lunes. Las ráfagas podrían superar los 120 km/h en ocasiones. Algunos tornados de corta duración aún podrían formarse a lo largo del borde delantero de las tormentas.

Es posible que se produzca un brote generalizado de tormentas severas a medida que el mayor impulso de energía de la corriente en chorro interactúa con abundantes cantidades de humedad en las Llanuras. El Centro de Predicción de Tormentas ha emitido un raro nivel 4 de 5 de riesgo por tormentas severas en partes del este de Kansas y Nebraska.

Es probable que las supercélulas que se formen por la tarde generen tornados —algunos de ellos EF3 o más fuertes— y produzcan granizo muy grande. La mayor amenaza de tornados fuertes se extiende desde el centro y este de Kansas hasta el sureste de Nebraska y el noroeste de Misuri. Los vientos dañinos generalizados se convertirán en la principal preocupación al final de la noche, aunque todavía será posible que se produzcan algunos tornados durante la madrugada.

Lo que aún es incierto es cómo las tormentas y la nubosidad de la mañana afectarán las condiciones por la tarde. Eso influirá en la identificación de las áreas con mayor amenaza de tornados: los lugares donde las tormentas del domingo por la noche persistan hasta la mañana tendrán menos energía para que las tormentas de la tarde y la noche puedan aprovechar.

Es probable que continúen las tormentas el martes por la mañana, con un nivel 2 de 5 de riesgo de tormentas severas desde el norte de Texas hasta Michigan. El potencial de tormentas fuertes a severas volverá a aumentar durante la tarde. Sin embargo, a medida que el frente frío se convierta en el principal desencadenante de las tormentas, la amenaza de tornados disminuirá y el viento y el granizo se convertirán en las amenazas principales.

Persiste una amenaza de incendio de nivel 3 de 3, extremadamente crítica, en las Altas Llanuras del Sur este lunes, después de un día igualmente peligroso el domingo. Las áreas desde el suroeste de Kansas hasta el Panhandle de Texas y el noreste de Nuevo México están bajo la amenaza más alta, mientras que una amenaza crítica de nivel 2 de 3 abarca una zona mucho más amplia, incluyendo gran parte de Nuevo México.

El mismo sistema que está trayendo tornados peligrosos a las Llanuras Centrales y el Medio Oeste será el culpable de condiciones muy secas y ventosas en las Altas Llanuras del Sur. Vientos sostenidos de 40 km/h a 48 km/h, ráfagas de hasta 80 km/h y una humedad relativa inferior al 10 % se combinarán con combustibles secos, haciendo que cualquier incendio que se inicie se propague a un ritmo que pone en peligro la vida, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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