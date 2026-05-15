Vuelta de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX: hora y dónde ver por TV e internet

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

Las semifinales de ida del Clausura 2026 de la Liga MX llegaron a su fin este jueves y dejaron dos series completamente abiertas rumbo a los partidos de vuelta. Tanto en la Ciudad de México como en Pachuca, los equipos protagonizaron encuentros intensos y con polémica incluida, por lo que todo se definirá este fin de semana.

En el Estadio Hidalgo, el Pachuca tomó ventaja mínima sobre los Pumas tras imponerse 1-0 gracias a un gol del marroquí Oussama Idrissi, quien volvió a aparecer en un momento importante para los Tuzos. El atacante aprovechó el espacio que le dejó la defensiva universitaria para marcar el único tanto del encuentro y darle una ligera ventaja al conjunto hidalguense.

Sin embargo, no todo fue positivo para los dirigidos por Esteban Solari. En el minuto 90, el defensor brasileño Eduardo Bauermann fue expulsado tras cometer una falta cuando su compatriota y jugador de Pumas, Juninho, ya se encaminaba solo frente al arco. La tarjeta roja es sensible para el Pachuca de cara al duelo definitivo, ya que el zaguero ha sido una pieza importante durante todo el torneo.

A pesar de la derrota, Pumas mantiene vivas sus aspiraciones gracias a su posición en la tabla general. El equipo dirigido por Efraín Juárez terminó como líder del torneo regular, mientras que Pachuca finalizó en la cuarta posición. Por ello, el conjunto universitario avanzará a la final con cualquier victoria en la vuelta.

Por otro lado, la otra semifinal dejó un vibrante empate 2-2 entre el Cruz Azul y las Chivas en la cancha del Estadio Azteca. Por los celestes anotaron Carlos Rodríguez y Christian Ebere, mientras que por el Rebaño lo hicieron Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda.

El empate dejó una situación comprometida para Cruz Azul rumbo al partido de vuelta. Debido a que Guadalajara terminó en el segundo lugar de la tabla general y los cementeros fueron terceros, el equipo capitalino está obligado a ganar en el Estadio Jalisco para avanzar a la final, ya que cualquier empate global favorecerá al Rebaño por mejor posición en la clasificación.

Además, Chivas no podrá disputar el encuentro de vuelta en el Estadio Akron, debido a que el inmueble ya fue entregado oficialmente a la FIFA como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial.

De esta manera, las dos semifinales permanecen abiertas y prometen emociones. Pachuca buscará sostener su ventaja en Ciudad Universitaria. Cruz Azul intentará romper los pronósticos y meterse a una final más del fútbol mexicano.

Chivas vs. Cruz Azul – sábado 16 de mayo, 7:07 p.m. de CDMX, 9:07 p.m. de Miami (Prime Video).

Pumas vs. Pachuca – domingo 17 de mayo, 7:00 p.m. de CDMX, 9:00 p.m. de Miami (Canal 7, Canal 5, TUDN, Vix Premium, Lavytime).

Chivas vs. Cruz Azul

Árbitro central: César Arturo Ramos Palazuelos

Árbitro central: César Arturo Ramos Palazuelos

Árbitro asistente 1: Alberto Morín Méndez

Árbitro asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón

Cuarto árbitro: Fernando Hernández Gómez

Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo

Árbitro VAR asistente: Michel Caballero Galicia

Pumas vs. Pachuca

Estadio: Olímpico Universitario

Árbitro central: Daniel Quintero Huitrón

Árbitro asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz

Árbitro asistente 2: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Cuarto árbitro: Katia Itzel García Mendoza

Árbitro VAR: Diana Stephanía Pérez Borja

Árbitro VAR asistente: Salvador Pérez Villalobos

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