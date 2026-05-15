Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa acusado de narcotráfico, es detenido en EE.UU.

Por María Santana y Mauricio Torres, CNN en Español

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Sinaloa y acusado de narcotráfico en Estados Unidos, fue detenido en ese país y presentado ante una jueza del Distrito Sur de Nueva York, de acuerdo con autoridades de México y documentos judiciales estadounidenses.

No está claro si Mérida Sánchez fue arrestado o se entregó.

CNN contactó a la defensa de Mérida Sánchez para pedir comentarios sobre el caso y preguntar cómo se declara.

Mérida Sánchez es uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa a quienes el Gobierno de Estados Unidos acusó el mes pasado de participar en actividades de tráfico de drogas y aliarse con el Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más grandes del continente.

El Gabinete de Seguridad de México dijo este viernes en X que Mérida Sánchez entró a Estados Unidos el lunes a través de la garita que une las ciudades de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora, y Nogales, en Arizona.

Según el Gabinete, desde ese día Mérida Sánchez está bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. En tanto, agregó que el Gobierno de México mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses por este caso “en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”.

CNN contactó al Gabinete para pedir más información sobre el caso.

Documentos judiciales de Estados Unidos señalan que esta semana se dispuso el traslado de Mérida Sánchez de Arizona a Nueva York para su primera cita en el tribunal, que tuvo lugar este viernes ante la jueza Katherine Polk Failla. La magistrada fijó para el 1 de junio la próxima audiencia, dijo a CNN una fuente con conocimiento del caso.

La acusación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el 29 de abril señala que durante el tiempo que Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad de Sinaloa, entre 2023 y 2024, presuntamente recibió sobornos de Los Chapitos, una fracción del Cartel de Sinaloa, y les dio “entre otros elementos, notificaciones previas de las redadas de las autoridades del orden público en los laboratorios de drogas, para que Los Chapitos pudieran trasladar sus drogas y el equipo de laboratorio antes de las redadas”.

El funcionario mexicano de mayor rango incluido en la acusación es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien Estados Unidos acusa de presuntamente haber brindado protección a Los Chapitos a cambio de que lo respaldaran para ganar las elecciones estatales de 2021. Rocha Moya rechaza los cargos y el 1 de mayo solicitó autorización para separarse del cargo con el argumento de que esto facilitará las investigaciones en su contra y, según dijo, aclarar que no es responsable de delitos.

La acusación de Estados Unidos contra los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa ha generado tensiones entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum ha dicho que México recibió de Estados Unidos las solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra estas personas, pero hasta ahora no ha encontrado pruebas suficientes que justifiquen detenerlas. La mandataria asegura que su Gobierno no protegerá a quien haya cometido un delito pero Estados Unidos debe presentar evidencias. Mientras tanto, dice, desde México la Fiscalía General de la República (FGR) investiga si los señalamientos del Departamento de Justicia tienen sustento.

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