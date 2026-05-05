Miles de turistas y una vista única: así es el puerto de Ushuaia, desde donde salió el crucero afectado por hantavirus

Por Gonzalo Zegarra, CNN Español

En el extremo sur de Argentina, frente a las aguas gélidas del Canal Beagle y con la cordillera como telón de fondo, el puerto de Ushuaia está consolidado como uno de los principales nodos del turismo internacional en el hemisferio sur. Desde allí partió en marzo el crucero en el que murieron tres personas por hantavirus, un hecho que puso el foco sobre una terminal por la que cada temporada pasan miles de viajeros.

La terminal funciona como una infraestructura multipropósito clave, con un muelle de 550 metros de largo. Combina operaciones comerciales, pesqueras, y científicas, pero su rol más visible es el de puerta de entrada y salida de cruceros: para esa actividad, es el segundo más usado del país, solo detrás de Buenos Aires, y principalmente para las naves que se dirigen a la Antártida, lo que lo posiciona como un punto estratégico a nivel global.

A diferencia de otros puertos más aislados, en Ushuaia la terminal está integrada al tejido urbano. En pocos pasos, los visitantes pasan del muelle al centro de la ciudad. El centro de información turística ubicado frente al puerto, sumado al que está en el aeropuerto, atendió a 56.538 personas en enero y febrero, de las cuales el 75 % fueron extranjeros, según cifras de la Municipalidad. Algunos llegan desde el exterior, previa escala en Buenos Aires, mientras que otros arriban luego de haber visitado otras provincias del país.

La vista se disfruta sin tener que alejarse del lugar. Desde el puerto se despliega un paisaje singular: el canal en primer plano, con aguas relativamente calmas y pequeñas islas dispersas. Por detrás, como telón de la ciudad, las montañas abruptas de los Andes australes. En ese horizonte se distingue también el Glaciar Martial, uno de los puntos panorámicos más conocidos de la zona.

“Esta unidad portuaria como uno de los centros de transferencia de pasajeros más activos del hemisferio sur, especialmente en la modalidad de cruceros expedicionarios hacia la Antártida”, destaca el Gobierno de Argentina.

La temporada de cruceros va desde el inicio de la primavera austral, a fines de septiembre, y se extiende hasta abril. El último balance cerró con más de 60 cruceros y unos 135.000 pasajeros, según datos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación citados por medios locales.

“Finalizamos una temporada de cruceros 2025-2026 que reafirma a Ushuaia como la puerta de entrada definitiva a la Antártida. Desde los grandes cruceros de lujo hasta los expedicionarios más extremos”, dijo recientemente la Dirección Provincial de Puertos de la provincia de Tierra del Fuego.

Pero no todo es viajar al continente del Polo Sur. Desde el muelle también parten catamaranes que recorren el canal y se aproximan a islotes y fauna marina, en circuitos que pueden incluir el paso frente al faro Les Éclaireurs, uno de los más icónicos de Argentina. También hay excursiones más extensas, como las navegaciones hacia la Isla Martillo, conocida por sus colonias de pingüinos, o los recorridos terrestres hacia lagos cordilleranos.

Otras actividades elegidas por quienes llegan al puerto son senderismo por el Parque Nacional Tierra del Fuego y el recorrido del Tren del Fin del Mundo.

En paralelo, su función logística lo vincula con campañas científicas y abastecimiento antártico, una dimensión menos visible para el turista pero central para el Estado argentino.

En las últimas tres décadas, con la expansión del turismo y la actividad industrial, Ushuaia pasó de tener cerca de 30.000 habitantes a superar los 80.000, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

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